La differenza tra un polmone sano e quello di un fumatore incallito

?Qual è la differenza tra franchigia e massimale? : Massimale e franchigia sono tra le variabili più importanti quando si sceglie la propria assicurazione per l’auto: attenzione a non …

La nuova strategia di Facebook contro le fake news punta sull'indifferenza : Niente più segnali d’allarme e contenuti correlati: Facebook intende contrastare la diffusione di false notizie e bufale semplicemente rendendole più piccole, così da togliere loro importanza prima di tutto sul piano dell’impatto grafico che hanno sugli utenti. La novità è stata presentata venerdì scorso dal direttore del dipartimento News Feed integrity Michael McNally e dalla data ...

La differenza tra ansia sociale e introversione - in quattro vignette : introversione e ansia sociale spesso vengono confuse, nella percezione della gente o nei meme su internet. Ecco la verità: voler passare del tempo da soli non è come convivere con un disturbo della salute mentale.When you have social anxiety but don't want to feel left out pic.twitter.com/ajCyAfGKMS — QuincyFox (@thequincyfox) 22 settembre 2017L'introversione (la tendenza a preferire il tempo trascorso da soli) è un ...

Sesso : ecco la differenza di libido tra uomini e donne : Studi precedenti hanno mostrato che gli uomini raggiungerebbero il picco sessuale a 19 anni, mentre le donne dovrebbero aspettare fino a 31 anni. Ma secondo la sessuologa Nikki Goldstein non è così, anzi: la libido degli uomini e delle donne non sarebbe poi così diversa.In base a quanto reso noto, quando si è più giovani ci si concentra maggiormente sulla carriera e si sta cercando di capire chi si è e come funzioni il proprio corpo. Poi, con ...

ONCOLOGIA "COMBATTO IL CANCRO CON OGNI MEZZO"/ La differenza nei trial tra fase I - II e III : Medicina, ONCOLOGIA: ecco perché i malati di tumore decidono di affrontare le sperimentazioni per la loro patologia. La ricerca condotta dal Dottor Benjamin Verrett.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:02:00 GMT)

PIU' FESTE PER TUTTI?/ Occhio alla differenza tra lavorare di più e farlo meglio : Un disegno di legge della Svp chiede il ripristino di cinque festività. Peseranno sul Pil? La produttività non dipende solo dal fattore tempo.

F1 - Mondiale 2018 : il GP di Cina ha confermato la forza della Ferrari. Lo sviluppo potrà fare la differenza rispetto alla Mercedes : Il weekend del GP di Cina conclusosi ieri non si può certo definire positivo per la Ferrari. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen partivano in prima ed hanno concluso la gara rispettivamente in ottava e terza posizione. Certo per il tedesco c’è l’attenuante dell’incidente con Max Verstappen ma Seb si trovava già in seconda posizione dopo che la strategia, tanto decisiva in positivo in Australia, lo aveva visto bruciare 3.4″ ...

Champions League - la differenza tra Cristiano Ronaldo e Messi? Il modo di reagire : Questo è uno dei punti che viene contestato all'attaccante blaugrana, incapace finora di portare l'Argentina sul tetto del mondo , con massimo risultato la finale contro la Germania, persa anche per ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina Cipollari : il web nota la differenza tra le due dame (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati dopo l'ultima puntata? C'è un'altra speranza per i fan(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Cinema - Marco Giallini spiega la differenza tra quello americano e quello italiano. Spolier : si ride : “Qual è differenza tra Cinema americano e italiano? Gli americani fanno un ponte, spendono un milione di dollari, usano sei macchine da presa, e poi action, esplode di tutto… Da noi, invece, chi scrive (i film ndr), deve scrivere che c’è uno che va al bar e dice “hai saputo che cazzo è successo?”, ha spiegato ironicamente Marco Giallini protagonista di Io sono tempesta (in sala dal 12 aprile 2018) ospitato dal fattoquotidiano.it assieme al ...

Lucas Pouille e Fabio Fognini - la differenza tra un potenziale fuoriclasse ed uno che non lo sarà mai : E’ finito non certo come ci si augurava, sulla terra rossa di Genova, il confronto valido per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Il punto decisivo (del 3-1) lo ha conquistato quest’oggi Lucas Pouille (n.11 del mondo) che nella sfida tra numeri uno ha sconfitto per 2-6 6-1 7-6(3) 6-3, in tre ore ed un minuto di gioco, il nostro Fabio Fognini, risultando decisivo come nella finale della scorsa edizione (quando ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di sabato 7 aprile. Ellie Black e Chad Le Clos fanno la differenza - grande Australia : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito tutti i risultati e i podi di sabato 7 aprile. GINNASTICA ARTISTICA: Concorso generale individuale (femminile) – La canadese Ellie Black, dopo l’argento vinto ai Mondiali, riesce a imporsi con un complessivo 54.200 battendo per quattro decimi l’Australiana Georgia Godwin (53.800), terza la quotata inglese Alice Kinsella (53.150). Concorso generale individuale ...

La differenza tra lo zucchero bianco e di canna : sfatiamo i fasi miti : Quando parliamo di zucchero ci riferiamo al saccarosio, un disaccaride appartenente alla grande famiglia degli zuccheri o glucidi. L’estrazione viene effettuata industrialmente lavorando il fusto della pianta nel caso della canna, e il fittone, cioè la radice, nel caso della barbabietola. Teoricamente si potrebbe produrre zucchero da qualsiasi vegetale che contiene saccarosio, ma a causa del loro elevato contenuto zuccherino, si usano ...

Jorge Lorenzo - MotoGP GP Argentina 2018 : “Sono tra i piloti che possono fare la differenza. Al contratto non ci penso” : Jorge Lorenzo deve voltare pagina. L’esordio iridato in Qatar, a Losail, non è stato dei migliori. Il problema ai freni, sulla Ducati, lo ha costretto a “stendersi”, terminando anzitempo la propria gara. Un risultato negativo per lui che riponeva nel 1° round grande fiducia. In più, il risultato del compagno di squadra Andrea Dovizioso non lo ha di certo agevolato nell’assorbire il colpo, visto il successo del forlivese. ...