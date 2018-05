La compagna di Fico | le Iene e la colf in nero | «Verità cercate per terra da maiali»

Colf in nero - compagna di Fico : 'Verità cercate per terra - da maiali' : "Verità cercate per terra, da maiali": così la compagna del presidente della Camera Roberto Fico, Yvonne De Rosa, si riferisce alla vicenda raccontata da Le Iene, secondo cui a casa sua lavorerebbe ...

Yvonne De Rosa : "Le verità cercate per terra da maiali". Il post della compagna di Fico dopo la vicenda della colf in nero : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti".In tanti sui social hanno legato questa frase alla vicenda raccontata da Le Iene secondo la quale a casa ...

Roberto Fico - l’accusa de Le Iene : “Ha una colf in nero nella casa di Napoli”. Lui nega : “È un’amica della mia compagna” : L’accusa è pesante: “Roberto Fico ha una colf in nero”. Lui nega e spiega che si tratta solo di “un’amica della mia compagna Yvonne”. Andrà in onda domenica sera il servizio realizzato da Le Iene sul presidente della Camera, che – secondo quanto raccolto dall’inviato Antonino Monteleone – pagherebbe una colf senza contratto nell’abitazione che divide con la sua fidanzata a Napoli. La ...

Roberto Fico e Yvonne De Rosa/ Foto - il neo Presidente della Camera - sorridente a Roma con la storica compagna : Roberto Fico e Yvonne De Rosa Foto: il numero uno della Camera, paparazzato insieme alla compagna nella capitale. I due si conoscono da tantissimo tempo: ecco la loro storia(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:03:00 GMT)

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : Un'unione nata davvero sotto una buona stella: da allora i due non si sono mai più lasciati, e se la carriera politica di lui ha spiccato il volo quella di lei non è stata da meno. Oltre ad essere ...

Roberto Fico bacia la compagna dopo l'elezione a presidente della Camera : Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera. Nel video la gioia del gruppo Cinque Stelle e...

Fico proclamato presidente Camera si bacia con la compagna - c'e' anche Di Battista : Agenzia Vista, Roma, 24 marzo 2018 Fico proclamato presidente Camera si bacia con la compagna, c'e' anche Di Battista E' Roberto Fico il nuovo presidente della Camera dei Deputati, eletto con più di ...