La compagna di Fico e la colf in nero | «Verità cercate per terra da maiali» - Il

'Colf in nero' - compagna di Fico : 'Verità cercate per terra da maiali' - : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma in molti ce lo leggono. A una settimana dal caso Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera, interviene su Facebook citando il ...

Colf in nero - la compagna di Fico : 'La verità cercate per terra - da maiali' : "verità cercate per terra, da maiali": così la compagna del presidente della Camera Roberto Fico , Yvonne De Rosa, si riferisce alla vicenda raccontata da Le Iene, secondo cui a casa sua lavorerebbe ...

Monteleone risponde alla compagna di Fico : "Politici rampanti" : Un botta e risposta a colpi di Guccini. Dopo le parole della compagna di Roberto Fico, Yvonne De Rosa su Facebook che con i versi di Cirano ha lanciato tra le righe un messaggio a Le Iene, proprio dal prgramma di Italia Uno arriva la risposta di Antonio Monteleone, la Iena che ha messo nel mirino il presidente della Camera per la presunta colf in nero che lavorerebbe a casa della sua compagna.E così sempre sui social appare questo post del ...

La compagna di Fico e il servizio de Le Iene : "Verità cercate da maiali" : La compagna del presidente della Camera, Yvonne De Rosa, reagisce dopo il servizio delle Iene su Roberto Fico e quella colf in nero che lavorerebbe a casa sua a Napoli. Su Facebook la De Rosa di fatto si sfoga senza mai citare il programma di Italia Uno. Il suo post sui social riporta una strofa di Cirano di Guccini: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia ...

La compagna di Fico - le Iene e la colf in nero : «Verità cercate per terra da maiali» : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa , la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: «Le verità cercate per ...

La compagna di Fico e la colf in nero : «Verità cercate per terra da maiali» Querela vicina per le Iene? : Su Fb non parla del caso sollevato dalla trasmissione di Italia 1, ma cita Guccini: «Tornate a casa nani». E l’esponente dei Cinque Stelle valuta la querela

Yvonne De Rosa : "Le verità cercate per terra da maiali". Il post della compagna di Fico dopo la vicenda della colf in nero : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti".In tanti sui social hanno legato questa frase alla vicenda raccontata da Le Iene secondo la quale a casa ...

