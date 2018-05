La battaglia per il futuro dell’Europa passa dal bilancio comunitario

La lezione di Giorgio Amendola e la battaglia per sconfiggere il populismo cangiante : Sul finire del 1964 Giorgio Amendola, in un famigerato articolo per "Rinascita" che consiglio di rileggere, introdusse nel dibattito politico il tema del "partito unico della sinistra". Il clima di quei mesi era caratterizzato dalle novità dell'elezione di Saragat alla Presidenza della Repubblica, dal recente ingresso "organico" dei socialisti in maggioranza e dall'avvio faticoso di un processo di ricomposizione della famiglia socialista ...

Shannen Doherty e il post choc : 'Devo ancora operarmi - la mia battaglia non è finita' : Shannen Doherty continua la sua battaglia contro il cancro che negli ultimi giorni sembrava finita tanto che l'ex Brenda di ' Beverly Hills 90210 ' era tornata sul set per nuovi progetti professionali.

Shannen Doherty e il post choc : «Devo ancora operarmi - la mia battaglia non è finita» : Shannen Doherty continua la sua battaglia contro il cancro che negli ultimi giorni sembrava finita tanto che l'ex Brenda di "Beverly Hills 90210" era tornata sul set per nuovi progetti...

Nikola Vs Tesla - battaglia legale per il tir a emissioni zero : “Musk ci ha copiato” : Nikola Tesla sarebbe probabilmente divertito dalla disputa che si va delineando fra due aziende attive nel campo della mobilità ecocompatibile. Aziende che hanno preso nome e cognome del fisico serbo… Infatti, Nikola Motors ha citato in giudizio Tesla Motors che, secondo l’accusa, avrebbe violato il copyright del camion ideato dallo startup di Salt Lake City, pronto al debutto nel 2021. Pertanto Nikola chiede alla società di Elon Musk circa 2 ...

M5s - la battaglia per i fondi europei in difesa del sud : Dal punto di vista elettorale, tanto più dopo la sconfitta in Friuli Venezia Giulia, il Meridione è sempre più strategico per il movimento di Di Maio. Che oggi è sul piede di guerra per il pericolo che l’Italia veda sfuggire 6 miliardi, di cui circa 4 proprio al Sud: la Commissione europea presenta ai governi la sua proposta sul nuovo quadro finanziario dell’Unione, che dovrebbe ripartire un budget di 1.020 miliardi nei sette anni dal 2021 al ...

Arriva un nuovo evento battaglia per Pokémon Go : Il team di Pokémon Go con un post sul blog ufficiale ha annunciato un nuovo evento di battaglia che apparirà più frequentemente. Ecco tutti i dettagli L'articolo Arriva un nuovo evento battaglia per Pokémon Go proviene da TuttoAndroid.

M5s - la battaglia per i fondi europei della nuova lega sud : Dal punto di vista elettorale, tanto più dopo la sconfitta in Friuli Venezia Giulia, il Meridione è sempre più strategico per il movimento di Di Maio. Che oggi è sul piede di guerra per il pericolo che l’Italia veda sfuggire 6 miliardi, di cui circa 4 proprio al Sud: la Commissione europea presenta ai governi la sua proposta sul nuovo quadro finanziario dell’Unione, che dovrebbe ripartire un budget di 1.020 miliardi nei sette anni dal 2021 al ...

"Referendum Atac - sarà dura ma noi ci saremo. Prepariamoci a una battaglia quartiere per quartiere". Intervista a Stefano Fassina - da ... : Ha un senso oggi ricostruire la sinistra se si ridefinisce e rivitalizza l'intervento pubblico nell'economia e la funzione dello Stato nazionale, se si riunifica il frammentato mondo del lavoro, se ...

Aperti o chiusi il Primo Maggio? La battaglia dei festivi : Un film che si ripete tutti gli anni, in particolar modo dalla liberalizzazione delle aperture delle attività commerciali voluta nel 2012 dal governo Monti. Ma quest'anno non solo la festa dei ...

Alfie Evans - la storia : dalla battaglia per l'eutanasia alla cittadinanza italiana per salvarlo : La storia di Alfie Evans ha tenuto il mondo con il fiato sospeso e ha diviso gli animi tra quanti speravano che continuasse la sua battaglia convivendo con la malattia e quanti consideravano l'opzione dell'eutanasia. Alfie Evans morto ...

Entra nel vivo la battaglia per conquistare Sky : Grandi manovre nell’etere. Comcast lancia la sfida a Fox per la conquista di Sky. L’operatore via cavo USA ha formalizzato

Alfie Evans - la presidente del Bambino Gesù : “Mi rifiuto di pensare che non si possa fare una battaglia per il diritto di vivere” : Secondo i giudici inglesi, Alfie “non può venire in Italia: credo che questo sia dovuto anche all’aver ritenuto che ci siano state alcune pressioni. Sui genitori non c’è ne è stata assolutamente alcuna”. E’ questa la posizione espressa dalla presidente dell’ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc, la quale ha sottolineato come anzi l’ospedale della Santa Sede, che segue questa vicenda dal luglio 2017, ...

battaglia a torte in faccia tra Seul e Tokyo per colpa di una mousse "politically incorrect" : Un dessert geograficamente non gradevole farà sicuramente litigare la Corea del Sud e il Giappone. I pasticceri non hanno messo in conto il tema caldo del vertice in programma il prossimo venerdì 27 aprile che farà sciogliere il "gâteau" ancora prima di arrivare sulla tovaglia

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 in DIRETTA. battaglia decisiva al PalaIgor - le Pantere per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena una partita decisiva per la serie tricolore: vincere oggi significherebbe compiere un passo importante verso la conquista del tricolore. Le Campionesse d’Italia, sostenute dal proprio caloroso pubblico, cercheranno una nuova vittoria dopo il netto 3-0 della scorsa settimane mentre le Pantere punteranno ...