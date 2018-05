meteoweb.eu

: klotho e miochina, proteine anti-invecchiamento - Sicinform : klotho e miochina, proteine anti-invecchiamento -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) – Rallentano l’cellulare, e dunque anche biologico, offrendo all’organismo più qutà e qualità di vita: sono queste le proprietà benefiche di‘atletiche’ al centro di ricerche condotte da ricercatori di Upmc – Centro medico dell’Università di Pittsburgh (Usa) e Upmc Italy. I risultati di questi studi vengono presentati oggi a Chianciano Terme (Siena) in occasione del workshop internazionale ‘Esercizio fisico come strumento di prevenzione e cura: oltre il concetto di riabilitazione’, insieme a diverse altre scoperte riguardla comprensione dei meccanismi alla base dei benefici per la salute dell’organismo indotti dall’esercizio fisico.Le due– precisano i ricercatori – rallenterebbero gli esiti dell’...