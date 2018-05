“Kiprop positivo al doping”

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Berlino, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – Nega le accuse di doping il campione olimpico a Pechino nei 1500 metri, il kenyota Asbel Kiprop, che secondo diversi media sarebbe risultatoall’Epo in un controllo effettuato nel 2017. “Ho letto gli articoli che legano il mio nome al doping. Come atleta sono sempre stato in prima linea contro il doping e l’ho sempre combattuto con forza -spiega l’atleta 28enne per 3 volte campione del mondo-. Non ho intenzione di rovinare tutto quello per cui ho lavorato a partire dal 2007. Spero di poter dimostrare di essere pulito”. L'articolo “Kipropal doping” Meteo Web.