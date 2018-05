Juventus | orgoglio Höwedes | ' Qui non si molla mai | voglio il primo scudetto'

Nazionale - Mancini : “Io ct dell'Italia? Un orgoglio per me”/ E su Inter-Juventus : “Una partita affascinante” : Nazionale, Mancini: “Io ct dell'Italia? Un orgoglio per me”. E su Inter-Juventus: “Una partita affascinante”. Le ultime notizie sull'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Inter-Juventus - Higuain : “abbiamo vinto con l’orgoglio” : “Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all’ultimo minuto, oggi l’abbiamo ribaltata. Questo è l’orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a questa squadra: lotteremo fino alla morte per provar a vincere il settimo Scudetto“. Così Gonzalo Higuain, match-winner a San Siro all’89’. “L’Inter ha fatto una grandissima partita ma questa era la partita ...

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. Cuadrado d'orgoglio : siamo ancora davanti noi (Serie A) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:58:00 GMT)

La Juventus è già oltre : 'Fuori l'orgoglio!' : CROTONE - Gigi Buffon ha abbandonato la panchina tre minuti prima del fischio finale forse per la troppa tensione, Massimiliano Allegri si è sbracciato fino alla fine, Medhi Benatia ha gettato una ...

Juventus - Higuain : “orgoglioso dei tifosi” : La Juventus cerca di mettersi alle spalle i dolori di Madrid e anche Higuain torna a farsi sentire sui social. “Ho lasciato passare un po’ di giorni – dice il Pipita – ma posso solo dire grazie a tutti i tifosi juventini e a tutta la squadra per l’orgoglio dimostrato in campo. Sentire che tutto il popolo juventino è orgoglioso di noi è molto bello e incoraggiante per continuare”. L'articolo Juventus, Higuain: ...

Berlusconi : 'Ho tifato per la Juventus con il Real. Prova di grande orgoglio' : 'Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato Prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva ...

Juventus - Khedira : Orgogliosi di quanto fatto in Champions. Rigore al Real? Arbitro era insicuro : Così come ha spiegato Sami Khedira ai microfoni di Sky Sport: 'Giocare e rimontare al Bernabeu è quasi impossibile, ma noi l'abbiamo fatto. A fine gara eravamo tristi e anche oggi è dura accettare ...

Champions - Elkann : 'Notte grande orgoglio per i tifosi della Juventus' : AMSTERDAM - ' Per gli juventini è stata una notte di grande orgoglio per quello che è stato fatto in campo '. Così John Elkann , presidente di Fca ed Exor, sulla serata di Champions. ' Questa partita ...

Juventus - la rabbia e l'orgoglio nel day after bianconero : La rabbia e l'orgoglio si mischiano in dosi uguali a Vinovo all'indomani dell'eliminazione con beffa nei minuti di recupero al Bernabeu. Le parole durissime a caldo di Andrea Agnelli e Gigi Buffon nei ...

L'orgoglio di Marchisio : 'Chi dice sia finita non è da Juventus' : 'Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci'. Claudio Marchisio rompe il silenzio social dei calciatori della Juventus dopo il pesante ko con il Real Madrid. 'Chi crede che sia già finita è perché ...

La Juventus orgogliosa del suo muro : 'Con questi due non si passa!' : TORINO - Avere la miglior difesa del campionato , 15 reti incassate nelle 29 gare giocate finora, non è certo una novità per la Juventus , ma terminare 10 partite di fila mantenendo la porta inviolata ...