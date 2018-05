Juventus | Howedes | A fine stagione parleremo del mio futuro con la società

Howedes : 'Vincere lo scudetto con la Juventus sarebbe fantastico' : 'Vincere lo scudetto sarebbe fantastico, e per me sarebbe la prima volta. Speriamo di giocare bene queste ultime gare e di alzare al cielo il trofeo'. Al termine di una stagione contraddistinta dagli ...

Juventus -Sampdoria 3-0 : i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic - Howedes e Khedira - Video gol - : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images, scelta da SuperNews Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic , Howedes e Khedira . La Samp non riesce a rispondere ai ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Tornano Howedes e Dybala - Higuain parte in panchina : Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non ...