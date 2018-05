Juventus | contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti | al posto di Pjanic c' è

Napoli - protesta anti-Juventus : pronti striscioni e cori contro gli arbitri : Situazione sempre più delicata dopo la gara di campionato tra Inter e Juventus, i tifosi del Napoli si sono scatenati dopo l’arbitraggio di Orsato che ha favorito i bianconeri e condizionato sia la gara contro i nerazzurri che la corsa scudetto. I supporter azzurri non ci stanno e hanno intenzione di alzare la voce. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’ in occasione della gara contro il Torino previsti allo stadio 50mila tifosi, ...

Furia de Magistris contro la Juventus : 'Furti di Stato e di Calcio - poteri corrotti' : 'Sono orgogliosamente napoletano sempre, nella gioia e nel dolore, con i nostri difetti ed i nostri pregi. La nostra Città e il popolo napoletano sono stanchi delle ingiustizie. Ci riprenderemo tutto ...

De Magistris contro la Juventus : «Furti di Stato o di calcio - poteri corrotti» : Il sindaco di Napoli attacca con un post su Facebook quanto successo in occasione della partita Inter-Juventus: «Noi viviamo perché amiamo, loro si sentono forti e potenti rubando. ll maltolto ce lo riprenderemo con la schiena dritta»

Sconcerti : 'La Juventus ha meritato contro l'Inter' Video : Il big match della trentacinquesima giornata di campionato era sicuramente quello in programma ieri sera allo stadio Meazza e che vedeva di fronte #Juventus ed #Inter, con la vittoria dei bianconeri per 3-2 [Video] arrivata tra le tante polemiche per l'arbitraggio di Orsato, reo di aver usato un metro arbitrale diverso, in particolar modo sugli episodi riguardanti il centrocampista uruguaiano, Matìas Vecino, espulso dopo un un fallo a gamba tesa ...

Inter-Juventus - la reazione dei social : tutti contro Orsato [FOTO] : 1/11 ...

Il sensibile Orsato regala la vittoria alla Juventus - partita contro l’Inter falsata : finale di partita pazzesco - i bianconeri ribaltano tutto [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...

Inter-Juventus - Spalletti ha due dubbi : mossa a sorpresa contro i bianconeri? : Ormai da giorni l'attenzione è concentrata all'incontro di sabato fra bianconeri e nerazzurri. Al Meazza di fronte ci saranno Inter e Juventus. Si tratta indubbiamente di un derby d'Italia fondamentale per il proseguo del percorso di entrambi le squadre, ognuna per i rispettivi moti. La formazione nerazzurra, in classifica attualmente al 5 posto, non possono permettersi di perdere punti da Roma e Lazio, impegnate in questa giornata di campionato ...

Inter - Spalletti : 'Contro la Juventus vietato nascondersi' : Tutto pronto per il derby d'Italia. Una sfida che vale la Champions per l'Inter e lo scudetto per la Juventus. Fiducia. 'La crescita della squadra durante la stagione. So che sarà una partita ...

Maradona contro EA : il volto del Pibe de Oro compare nella curva della Juventus in FIFA 18 : Diego Armando Maradona, probabilmente il più grande calciatore di tutti i tempi, torna protagonista scagliandosi contro Electronic Arts. Dopo la polemica con Konami, per l'inclusione del campione in PES 2017, ora è il turno di FIFA 18.A quanto pare, il giornalista Paolo Trapani avrebbe scoperto, all'interno di FIFA 18, il volto di Maradona su uno striscione della curva della Juventus. Il volto del Pibe de Oro compare tra i tifosi bianconeri nel ...

Juventus - i bomber del mercato : Martial-Morata - i pro e i contro : TORINO - Meglio il francese in rampa di lancio o lo spagnolo più 'stagionato' , è un duello tra un classe '95 e un '92, ? Il meno caro ma da adattare al nostro calcio, oppure il più costoso nonché già ...

Juventus - De Sciglio sempre out. Contro l'Inter ci sarà Marchisio : TORINO - In attesa dei nuovi esami Mattia De Sciglio continua con le terapie per recuperare dalla lesione alla fascia plantare del piede sinistro rimediata nel match del Bernabeu Contro il Real Madrid.

Juventus - tensione altissima : furia dei tifosi contro squadra ed Allegri : Situazione delicatissima in casa Juventus, alta tensione per i bianconeri dopo la brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, un solo punto di vantaggio sul secondo posto ed un finale di campionato difficile che non fa di certo ben sperare in vista delle ultime 4 partite. I tifosi sono delusi dopo l’eliminazione in Champions League e la sconfitta contro la squadra di Sarri, l’incubo ‘zeru tituli’ è sempre ...