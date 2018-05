Juventus | assalto a Cancelo e Milinkovic-Savic | c’è il piano Marotta

Digne-Barcellona verso l'addio : Juventus pronta all'assalto : BARCELLONA - Il compito di una buona riserva non è solo quello di sostituire e, per quanto possibile, non far rimpiangere il cosiddetto titolare, ma anche e soprattutto quello di fargli sentire il ...

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Juventus all'assalto di un giocatore dell'Inter : All'orizzonte c'è l'ultimo scorcio di campionato e per molte squadre è ancora il tempo di rincorrere i propri obiettivi. Non fanno eccezione le storiche rivali del calcio italiano: Juventus ed Inter. I bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti e sognano quello che sarebbe uno storico triplete. Quello centrato nel 2010 da un'Inter che, invece, oggi è costretta a rincorrere. I nerazzurri sono alla ricerca di una nuova identità che li possa ...

Juventus - assalto a Wilshere : Marotta e Paratici studiano il colpo a parametro zero : Juventus, assalto A Wilshere- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Jack Wilshere, centrocampista in scadenza di contratto, attualmente in forza all’Arsenal. CONCORRENZA MILAN.. Il giocatore piace parecchio a Marotta e Paratici. Ci sarebbe già l’ok di Massimiliano Allegri. Wilshere andrebbe a rinforzare il centrocampo ...

Calciomercato Juventus - assalto a Donnarumma : super offerta con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nella gara di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale, importante passo in avanti anche in campionato, un solo punto di distacco dal Napoli ma una partita in più, i bianconeri possono effettuare il sorpasso. Adesso la Juventus al lavoro per prepara la partita casalinga contro l’Udinese, i bianconeri ...

Juventus - assalto a Cristante : ecco l'offerta di Marotta. L'Atalanta apre all'affare… : Juventus, assalto a Cristante: ecco l'offerta di Marotta. L'Atalanta apre all'affare… Juventus, assalto A Cristante- La Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Cristante. Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "La Stampa", i bianconeri sarebbero pronti a ...