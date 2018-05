Juve | scatto per il colpo Martial

Calciomercato Juventus - scatto per il portiere della prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, ko che ha complicato terribilmente le chance di scudetto, un altro obiettivo rischia di sfumare dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League contro il Real Madrid. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda i portieri. Al termine della stagione, saluterà ...

Serie A - 32^ giornata : risultati e classifica. Milan-Napoli 0-0 - la Juventus può scappare. Scatto salvezza del Bologna : La Juventus ha la ghiotta occasione per allungare ulteriormente in testa alla Serie A. I bianconeri affronteranno la Sampdoria alle ore 18.00 e, in caso di vittoria, si porteranno a +6 sul Napoli. I partenopei sono infatti stati costretti al pareggio per 0-0 dal Milan a San Siro. Il Milan risulta pimpante in avvio di primo tempo ma la prima azione pericolosa è del Napoli è al 15′: Mertens viene liberato dal tacco di Insigne sulla giocata ...

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote - 32^ giornata : Juventus a caccia di riscatto : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per la 32^ giornata del campionato. Occhio ai big match del turno: Atalanta-Inter, Milan-Napoli e il Derby Lazio-Roma.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:41:00 GMT)

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : il riscatto di Khedira - i voti della partita (Champions League quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Khedira fa come la sua Juve : si gestisce e piazza lo scatto quando serve : Sami Khedira fino al minuto 74 non aveva sbagliato dal dischetto, ma tutto quello che non ti aspetteresti da un giocatore del suo livello, già pilastro della Germania campione del mondo nel 2014 e ...

Champions : Juventus per il riscatto - Roma per l'impossibile : E poi davanti sappiamo tutti che quando Messi scatta in velocità palla al piede, non esiste forse difensore al mondo in grado di contrastarlo. Sembra quasi più forte, questo Barcellona, di quando in ...

Juventus - sorpasso sul Napoli : Dybala firma lo scatto scudetto : Allegri primo in classifica e virtualmente a +4. Sarri non molla, ma i suoi sembrano in flessione. E ancora una volta non si rialzano

Juve - scatto scudetto : Allegri e un gruppo mentalmente più forte del Napoli : Dybala ha regalato tre punti pesanti contro la Lazio. Al San Paolo clamoroso crollo della squadra di Sarri che si è scoperta debole

Il Napoli come il Barcellona di Guardiola - spettacolo contro il Cagliari : Sarri vola a +4 sulla Juve - scatto scudetto [FOTO] : 1/18 Alessandro Tocco/LaPresse ...