Juve-Bologna a Irrati

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Juventus news - formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Serie A Bologna - Dzemaili a rischio per la Juventus : Bologna - Dopo essere stato sconfitto con il punteggio di 1-2 dal Milan , il Bologna torna ad allenarsi a Casteldebole: i titolari di ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri ...

Juve - scudetto vicino : Bologna e Verona in casa. Se vince - è il 7° titolo di fila : Juve, adesso è davvero vicinissimo. Il settimo scudetto di fila è a portata di mano grazie a super Simeone che ne segna tre al Napoli e manda all'inferno la squadra di Sarri, di nuovo a -4 in ...

Juventus - intervento di sutura chirurgica per Mandzukic : Bologna a rischio : Una ferita profonda che ha richiesto una sutura chirurgica con circa dieci punti tra interni ed esterni: è questo quanto emerge dal bollettino medico diramato dalla Juventus in merito alle condizioni ...

Juve - 10 punti di sutura per Mandzukic : a rischio per il Bologna : L'attaccante della Juventus Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica la scorsa notte a causa della profonda ferita alla caviglia destra, riportata nel contrasto con il centrocampista ...

Serie A - 32^ giornata : risultati e classifica. Milan-Napoli 0-0 - la Juventus può scappare. Scatto salvezza del Bologna : La Juventus ha la ghiotta occasione per allungare ulteriormente in testa alla Serie A. I bianconeri affronteranno la Sampdoria alle ore 18.00 e, in caso di vittoria, si porteranno a +6 sul Napoli. I partenopei sono infatti stati costretti al pareggio per 0-0 dal Milan a San Siro. Il Milan risulta pimpante in avvio di primo tempo ma la prima azione pericolosa è del Napoli è al 15′: Mertens viene liberato dal tacco di Insigne sulla giocata ...

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Valzer panchine in Serie A : Juventus - Lazio - Atalanta e Bologna cambiano allenatore - tutti i nomi : panchine Serie A – La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva ma già si pensa al prossimo campionato, in particolar modo diverse panchine potrebbero subire ribaltoni. La prima è quella della Juventus, l’avventura in bianconero del tecnico Massimiliano Allegri sembra essere giunta al capolinea, dalla prossima stagione si profila una stagione in Premier League mentre al club bianconero potrebbe arrivare Simone Inzaghi, grande ...