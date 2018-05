Justin Bieber | il cantante adora il nuovo taglio di Selena Gomez tanto quanto te

Justin Bieber alla sua mostra Steps To Stardom per la prima volta : la visita a sorpresa con i nonni (foto) : La visita di Justin Bieber alla sua mostra Steps To Stardom, aperta lo scorso 18 febbraio allo Stratford Perth Museum in Ontario. L'obbiettivo della mostra, aperta proprio nella città natale dello stesso Bieber, è quello di far conoscere al meglio la popstar di Baby e celebrare la sua carriera quasi decennale, attraverso un percorso tra ricordi, premi ed oggetti che hanno accompagnato Justin Bieber durante l'ascesa al successo. A ...

Justin Bieber e Selena Gomez - lasciarsi è parlarsi via hashtag : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 24 aprile. Fenomenologia di un addio, per come vanno oggi le cose: ci diciamo che un amore come il nostro, ormai finito, adesso è il caso conosca il silenzio, prolungato. E costretti in quel territorio dove l’assenza è feroce e ci siamo promessi di non scriverci, né chiamarci, non ci restano che le didascalie e gli hashtag «evocativi» sui social. Quelli ...

Il primo amore di Justin Bieber non è Selena Gomez : il cantante provoca l’ex fidanzata? : Svelato sui social il primo amore di Justin Bieber: a differenza da quanto i fan potevano aspettarsi, non si tratta dell'ex fidanzata storica Selena Gomez! La popstar canadese ha condiviso su Instagram un video che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers e a quelli dei tabloid di tutto il mondo. Nel video postato, Justin viene ripreso mentre suona un tamburo, e nella didascalia del post si legge: "Drums will always be my first ...

Justin Bieber ha postato una foto con il suo viso sul corpo di Beyoncé : Un capolavoro di Photoshop The post Justin Bieber ha postato una foto con il suo viso sul corpo di Beyoncé appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber : il cantante ha rivelato il suo “primo amore” : Uh! The post Justin Bieber: il cantante ha rivelato il suo “primo amore” appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber - rissa al Coachella per difendere una ragazza : Non sarà certo una ciabatta col calzino a impedire a Justin Bieber di bloccare un’aggressione: nel secondo giorno del Coachella, secondo quanto riportato da TMZ, il cantante avrebbe infatti rifilato un pugno ad uomo che stava tenendo per il collo una ragazza. Nonostante un look tutt’altro che da bad boy: la popstar 24enne si è presentata al celebre festival musicale in corso in California con un abbigliamento in stile hippy, comodo per ballare e ...

Dopo il Walmart - Coachella. "Yodeling Boy" conquista anche Justin Bieber : Si chiama Mason Ramsey ma ormai tutti lo conoscono come "Yodeling Boy". E Dopo il video virale della sua "Lovesick Blues", cantata vestita da cowboy in un supermercato Walmart, l'11enne originario dell'Illinois conquista Coachella.Mason, infatti, è salito sul palco del celebre festival di musica in corso in California. E ha replicato la sua meravigliosa e personalissima versione della canzone di Hank Williams. Una performance apprezzata ...

Justin Bieber e Selena Gomez in pausa - non si parlano da settimane : “Lui non riesce a smettere di pensare a lei” : Justin Bieber e Selena Gomez in pausa: riflettori accessi sulla (non) relazione tra i due cantanti, che non sembrano ancora intenzionati a tornare insieme! Al contrario, sembra che Justin e Selena non si parlino da settimane: è quanto rivela una fonte vicina alla popstar canadese a Hollywood Life. Nelle recenti settimane, infatti, non sono mai stati avvistati insieme, proprio perché tra i due non c'è più comunicazione. "Justin e Selena non ...

Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber al serale : video dell’esibizione del 7 aprile : Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del primo appuntamento con il serale della nuova edizione. Sabato 7 aprile, in diretta da Roma e su Canale 5, abbiamo scoperto il nome del primo vincitore di puntata e il nome del primo concorrente che ha dovuto lasciare il programma. Dopo la prima fase, la doppia corale con Laura Pausini, le due squadre si sono ridotte nel numero: alcuni concorrenti, ...