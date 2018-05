John Marston in Red Dead Redemption 2 | che ruolo avrà nella storia?

optimaitalia

: #JohnMarston in #RedDeadRedemption2, che ruolo avrà nella storia? - OptiMagazine : #JohnMarston in #RedDeadRedemption2, che ruolo avrà nella storia? - MXKelEvrA : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - infoitscienza : C'è John Marston nel terzo trailer di Red Dead Redemption II -

(Di giovedì 3 maggio 2018) L'ultimo trailer di Red2 ha offerto ai fan uno sguardo sulla trama del gioco e sui principali protagonisti che la popoleranno. Abbiamo visto la banda di Van der Linde mentre viene braccata dai cacciatori di taglie e dagli agenti federali, ma anche la loro crudeltà nel rapinare i civili o assaltare i treni. Ma tutta questa componente d'azione, dal grande impatto cinematografico, non è l'unico elemento entusiasmante che gli appassionati hanno colto nel video rilasciato il 2 maggio...Non è difficile, infatti, individuare in un frame del trailer un volto piuttosto familiare:. Sembra quindi confermato che il protagonista del primo Redsarà presente anche in Red2.è visibile in almeno tre punti del trailer, tra le quali una scena in cui qualcuno lo ha catturati e gli si vedono delle ferite sul viso appena ricucite. ...