Jeep Wrangler - Tre edizioni speciali per l' addio alla terza generazione

Jeep Wrangler - altro mese da incorniciare in Usa con 30 mila unità vendute : La nuova Jeep Wrangler sta diventando un modello decisivo per i conti del 2018 del gruppo Fca in Usa. Dopo l'ottima performance di marzo, il nuovo modello si impone anche ad aprile come uno dei più venduti all'intero gruppo Fca. Il colosso guidato da Sergio Marchionne ha visto crescere le immatricolazioni ad aprile del +5%, una performance migliore del mercato. Novità è il sorpasso di Alfa Romeo a Fiat: ormai Giulia e Stelvio sono più richieste ...