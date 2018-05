Jeep Wrangler terza serie | tre speciali prima della pensione

Jeep Wrangler - Tre edizioni speciali per l'addio alla terza generazione : La Jeep chiude la carriera commerciale della terza serie della Wrangler con tre edizioni speciali , che saranno protagoniste di un Porte aperte nei weekend del 12-13 e 26-27 maggio. Le versioni sono denominate Golden Eagle, JK Edition e Rubicon Recon. Nella stessa occasione sarà lanciata l'iniziativa Freedom Days con finanziamenti agevolati sull'intera gamma Jeep . La quarta generazione della Wrangler , invece, debutterà in Italia dopo l'estate. ...

Jeep Wrangler - altro mese da incorniciare in Usa con 30 mila unità vendute : La nuova Jeep Wrangler sta diventando un modello decisivo per i conti del 2018 del gruppo Fca in Usa. Dopo l'ottima performance di marzo, il nuovo modello si impone anche ad aprile come uno dei più venduti all'intero gruppo Fca. Il colosso guidato da Sergio Marchionne ha visto crescere le immatricolazioni ad aprile del +5%, una performance migliore del mercato. Novità è il sorpasso di Alfa Romeo a Fiat: ormai Giulia e Stelvio sono più richieste ...