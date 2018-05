Italia piace a investitori esteri

Balotelli - il futuro è in Italia : “mi piacerebbe tornarci” : A fine stagione Mario Balotelli lascerà il Nizza. Nonostante le buone prestazioni raccolte negli ultimi due anni con il club francese, l’avventura in Ligue 1 di SuperMario finirà in estate. Balotelli ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega alla squadra francese. Il suo sogno sarebbe ritornare in Italia, ma non al Milan squadra nella quale ha militato già per due volte: “Mi piacerebbe tornare in un club Italiano. Ci sono tante ...

Alla tv Italiana piace fare ironia sul sesso : Il mondo dello spettacolo, la televisione. La comunicazione nel suo complesso amano fare ironia sul sesso. C’è quasi sempre un

Alfie Evans - dopo la cittadinanza l’aereo per il trasporto in Italia : l’attivismo del governo piace al Vaticano e alla destra : Il lavoro in prima linea resta quello della diplomazia vaticana, ma alle spalle si muove anche la politica Italiana. La cittadinanza “per motivi umanitari” concessa dai ministri Angelino Alfano e Marco Minniti è stato solo il primo passo del governo Gentiloni, in carica per gli affari correnti e tuttavia attivo nella vicenda di Alfie Evans, il piccolo di 23 mesi sopravvissuto per undici ore al distacco dalle macchine che lo tenevano ...

Alla Banca d'Italia non piace il Reddito di cittadinanza : "Distorsivo e disincentivante al lavoro" - e possibile volano all'occupazione in nero : Il Reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle è "distorsivo e disincentivante" per il mercato occupazionale. E rischia seriamente di favorire il lavoro in nero. La relazione che il Capo del Servizio Struttura economica di Banca d'Italia Paolo Sestito ha sottoposto lo scorso 9 aprile al Direttorio, il vertice dell'istituto composto da Ignazio Visco, dal Direttore generale e dai tre Vice direttori generali usa tutte le cautele ...

“In Italia troppa superficialità sulla scienza”. Cosa dice Marica Branchesi - l’astrofisica che piace a Time : “L’Italia non sa riconoscere il valore dei suoi scienziati. E non solo in astronomia e fisica”. Eppure “ce ne sono di bravissimi”. Più che un affondo è un’amara considerazione quella di Marica Branchesi, astrofisica appena eletta da Time tra le 100 personalità più influenti al mondo. Non lo dice da cervello in fuga: la Branchesi si divide tra l’Italia e la gli Stati Uniti ...

Darmian : 'Felice di piacere alla Juve. Mi manca l'Italia - a fine stagione decido' : Faccio parte di uno dei più grandi club al mondo, sono orgoglioso di questo, ho la possibilità di vincere trofei importanti. La nostalgia dell'Italia però c'è, mi manca. Ora penso a finire la ...

Agli Italiani piace la casa in stile scandinavo. I prestiti per l'arredamento salgono a 1 - 7 miliardi : Lo stile del Nord Europa - diffuso a colpi di brugola dal colosso scandinavo dei mobili fai-da-te - si impone nei gusti degli italiani per quanto riguarda l'arredamento della casa e la suddivisione ...

Auto elettrica piace agli Italiani - ma con incentivi : Auto elettrica piace agli italiani, ma con incentivi 14 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

M5S si rafforza - la Lega supera il 20%. Al 44% degli Italiani piace l'idea di un governo giallo-verde : Il Movimento Cinque Stelle che si rafforza, salendo a quota 34%. E la Lega che vola e supera il 20%. È la fotografia che emerge dalla media dei sondaggi realizzata da YouTrend, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi. Allo stesso tempo, cresce il favore degli elettori per un governo giallo-verde (M5S-Lega), con un gradimento che raggiunge il 44%.I sondaggi danno i Cinque Stelle intorno al 34%, mentre la Lega sfonda, seppur di ...

Forza Italia - Licia Ronzulli dalla Merlino : 'Mi spiace per Di Maio - ma il centrodestra resiste' : Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 è Licia Ronzulli , senatrice di Forza Italia e fidatissimo braccio destro di Silvio Berlusconi , che si rivolge direttamente al Movimento 5 Stelle : '...

Grande Fratello 2018 : spiacevole vicenda nella casa più spiata d’Italia? Video : Eccoci con il consueto appuntamento dedicato alla quindicesima edizione del popolare reality show Grande Fratello [Video], che la prossima settimana ritornera' sulla rete ammiraglia Mediaset. Purtroppo di recente sul web è circolata una bruttissima notizia, dato che è stato dichiarato che nella casa più famosa d’Italia ci sarebbe stata una spiacevole vicenda. La conduttrice napoletana ha rassicurato i telespettatori A pochi giorni dalla ripresa ...

