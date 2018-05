Italia nella morsa del maltempo Ancora piogge e venti forti

GIRO D'Italia 2018 - CICLISMO / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

GIRO D'Italia - POZZATO NON PARTE : PADRE IN FIN DI VITA/ Il ciclista mai fortunato nella competizione : GIRO d’Italia, POZZATO non PARTE: PADRE in fin di VITA. Alex Turrin il ciclista che correrà al suo posto. Il 36enne corridore vicentino non correrà il GIRO per i problemi del genitore(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:05:00 GMT)

Governo - Diego Fusaro : “M5s e Lega ancora nella presa mortifera di PD e Forza Italia” : Il filosofo marxista Diego Fusaro commenta a L’aria che tira (La7) lo stallo di Governo nel dibattito con il giornalista Roberto Arditti e Alessia Rotta (PD) L'articolo Governo, Diego Fusaro: “M5s e Lega ancora nella presa mortifera di PD e Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ginnastica - Serie A 2018 : che spettacolo a Milano. Il Forum pronto per lo show - le migliori d’Italia si sfidano nella seconda tappa : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica riparte dal Mediolanum Forum di Milano dove sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa. Il massimo campionato italiano della Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista a due mesi di distanza dall’appuntamento di Arezzo e si preannuncia grande spettacolo nel palazzetto più grande del Nord Italia che per la seconda volta nella storia ospiterà questo evento. Si attende una buona cornice di ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa : Roma-Roma. Si chiude con la passerella nella Capitale : Ultima frazione per il Giro d’Italia 2018: tutto pronto per il gran finale nella Capitale. Si disputa infatti la ventunesima tappa in quel di Roma: 115 chilometri in un luogo storico, a completare una Corsa Rosa scattata da Gerusalemme, assisteremo sicuramente a scenari splendidi. Molto probabilmente, come visto negli anni nella frazione conclusiva, sarà una vera e propria passerella per la Maglia Rosa che conquisterà in seguito il Trofeo ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : limitare i danni nella prime tappe per poi scatenarsi sulle Alpi. Il sardo insegue la forma per la terza settimana : La grande speranza italiana: Fabio Aru si presenta al Giro d’Italia 2018 tra i grandi favoriti della vigilia, se non per la vittoria finale quantomeno per il podio di Roma. Dopo un paio di partecipazioni al Tour de France, lo scorso anno costretto dagli eventi, il sardo torna finalmente alla corsa rosa che nel 2015 lo aveva visto chiudere al secondo posto alle spalle di Alberto Contador. La concorrenza è qualificata, ma l’atleta ...

Svizzera 5 alpinisti morti assiderati - non giungono al rifugio/ Confermato : Italiani coinvolti nella tempesta : Tragedia in Svizzera: 4 alpinisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 5 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio, hanno dovuto dormire all'addiaccio(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:41:00 GMT)

Grande Fratello 15 : espulsioni in arrivo nella casa più spiata d'Italia? Video : All'interno della casa del #Grande Fratello la settimana appena passata è stata tutt'altro che facile, in quanto l'arrivo della spagnola Aida Nazar ha sconvolto tutti gli equilibri che si erano iniziati a creare all'interno della casa più spiata d'Italia. [Video] Tutto ciò ha portato ad alcuni comportamenti molto discutibili, in particolare il senegalese Baye Dame, Danilo, Luigi e un po' tutti i ragazzi della casa si sono schierati contro di ...

Grande Fratello 15 : espulsioni in arrivo nella casa più spiata d'Italia? : All'interno della casa del Grande Fratello la settimana appena passata è stata tutt'altro che facile, in quanto l'arrivo della spagnola Aida Nazar ha sconvolto tutti gli equilibri che si erano iniziati a creare all'interno della casa più spiata d'Italia. Tutto ciò ha portato ad alcuni comportamenti molto discutibili, in particolare il senegalese Baye Dame, Danilo, Luigi e un po' tutti i ragazzi della casa si sono schierati contro di lei. Il ...

“L’ha sgozzata e poi…”. Roma - tragedia indescrivibile. Le urla nella casa - poi l’arrivo degli altri condomini : nel mezzo il dramma più assoluto. Un caso che ha sconvolto l’Italia intera : Roma, una tragedia folle. È accaduto tutto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b. Alessandro Tolla, 42 anni, lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato, lei. Non si conoscono al momento i motivi della violentissima lite sfociata nel dramma. Di certo si sa, dalle prime ricostruzioni, che l’uomo durante un violento alterco con la moglie, ha afferrato un coltello con cui l’ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. Lui ha ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Svizzera padrona a Samorin! Alberto Zorzi sottotono - Italia quinta nella prima tappa : Partenza a rilento per l’Italia nella FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. Il team azzurro non è andato oltre la quinta posizione a Samorin (Repubblica Ceca), palesando una condizione di forma attualmente imperfetta, soprattutto nei suoi uomini di punta. E il rimpianto per un risultato che poteva essere decisamente più propizio, anche nell’ottica della classifica generale, è piuttosto marcato. A trionfare a Samorin è stata la ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” racconta la seconda vita degli edifici romani : La trasformazione della città di Roma da capitale pagana a città cristiana. La racconta “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda da lunedì 30 aprile alle 22.10 su Rai Storia. L’immenso retaggio di marmi e laterizi, di colonne e di capitelli, di trabeazioni e di volte, che costituiva il panorama di Roma antica, è la creta che secoli di applicazione – e l’intervento di architetti e di artisti geniali, come Michelangelo e Raffaello – ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : tante salite per esaltarsi - in classifica e nella lotta alla maglia azzurra : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Finestre, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro, in ogni caso, sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classiche, che non potrebbero competere per la maglia rosa ...

In Italia il 58% dei laureati trova lavoro entro 3 anni : penultimi nella Ue : Migliora lievemente la percentuale dei giovani laureati Italiani che risultano occupati entro tre anni dal titolo ma il nostro Paese resta molto indietro rispetto all'Europa: nel 2017 - secondo ...