L'Italia è un Paese sempre più vecchio, secondo un Report dell'sul futuro demografico. L'Istituto stima che nei prossimi 50 anni il numero delle nascite sarà la metà del numero dei decessi. Nel, laitaliana sarà pari a 54,1 mln con una flessione di 6,5 mln rispetto al 2017. La sopravvivenza è tuttavia prevista in aumento: entro ilanni la vita media dovrebbe crescere di oltre 5 anni per entrambi i generi, arrivando a 86,1 anni per gli uomini e 90,2 anni per le donne.(Di giovedì 3 maggio 2018)