Istat | nel 2061 il numero dei morti in Italia sarà il doppio di quello dei neonati

Istat - popolazione italiana in calo : nel 2065 saremo 6 - 5 mln in meno - : Fra meno di cinquant'anni il numero di morti potrebbe essere il doppio di quello dei neonati. E' quanto stima l'Istituto nazionale di statistica nel report "Il futuro demografico del Paese". In ...

Istat - nel 2065 popolazione - 6 - 5 mln : 12.35 L'Italia è un Paese sempre più vecchio, secondo un Report dell'Istat sul futuro demografico. L'Istituto stima che nei prossimi 50 anni il numero delle nascite sarà la metà del numero dei decessi. Nel 2065, la popolazione italiana sarà pari a 54,1 mln con una flessione di 6,5 mln rispetto al 2017. La sopravvivenza è tuttavia prevista in aumento: entro il 2065 anni la vita media dovrebbe crescere di oltre 5 anni per entrambi i generi, ...

Istat : nel 2065 -6.5 mln : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Nel 2065, ovvero tra 47 anni, la popolazione italiana sarà pari a 54,1 milioni, con una flessione rispetto al 2017 di 6,5 milioni. E' quanto calcola l'Istat nel report pubblicato ...

Popolazione italiana in calo : secondo l'Istat nel 2065 saremo 54 milioni : l'Istat stima che in Italia la Popolazione residente scenderà a 59 milioni di persone nel 2045 e a 54,1 milioni nel 2065. L'analisi dell'Istituto di Statistica prevede che il Mezzogiorno perda ...

Popolazione italiana in calo : secondo l'Istat nel 2065 saremo 54 milioni : l'Istat stima che in Italia la Popolazione residente scenderà a 59 milioni di persone nel 2045 e a 54,1 milioni nel 2065. L'analisi dell'Istituto di Statistica prevede che il Mezzogiorno perda ...

Conti pubblici - Istat : “Nel primo trimestre pil a +0 - 3%”. La media Ue è +0 - 4% : In attesa delle previsioni economiche di primavera della Commissione europea, in arrivo giovedì, l‘Istat ha diffuso la stima preliminare sulla crescita del pil nel primo trimestre. Secondo l’istituto di statistica il progresso è stato dello 0,3%, un decimale in più rispetto alle valutazioni di Bankitalia. L’incremento dunque sarebbe identico a quello registrato negli ultimi tre mesi del 2017 nonostante la debolezza della ...

Istat - Pil +0 - 3% nel I trimestre. Frena a +1 - 4% su anno : Roma, 2 mag. , askanews, Il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1,4% in termini tendenziali , era +1,6% nel IV trim. 2017, ...

Istat : Pil +0 - 3% nel primo trimestre - ma dal 2008 perde ancora 5 - 5% : Istat: Pil +0,3% nel primo trimestre, ma dal 2008 perde ancora 5,5% Secondo i dati Istat, nel primo trimestre del 2018 il Pil è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% rispetto a un anno fa. ancora lontani però i valori pre-crisi. Tiene l’occupazione Continua a leggere

Istat : Pil +0 - 3% nel primo trimestre - ma dal 2008 perde ancora 5 - 5% : Secondo i dati Istat, nel primo trimestre del 2018 il Pil è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% rispetto a un anno fa. ancora lontani però i valori pre-crisi. Tiene l'occupazione

Istat - povertà : 7 - 3 milioni di italiani in grave disagio economico - il 21% nel Mezzogiorno : Istat, povertà: 7,3 milioni di italiani in grave disagio economico, il 21% nel Mezzogiorno La situazione più difficile in Sicilia, dove l’incidenza riguarda una persona su quattro. Al Sud sono più poveri, ma al Nord stanno peggio Continua a leggere

Tempo determinato e indeterminato - apprendIstati - contratti stagionali e intermittenti : nel 2018 crescono tutte le tipologie di assunzione : Il 2018 è iniziato bene per chi cerca lavoro, secondo i dati resi noti dall’Inps. A gennaio-febbraio le assunzioni sono state 1.139.000, il 19,3% in più rispetto all’anno precedente. Sono crescita...

Istat : 7 - 3 milioni di italiani in grave disagio economico - il 21% nel Mezzogiorno : La situazione più difficile in Sicilia, dove l'incidenza riguarda una persona su quattro. Al Sud sono più poveri, ma al Nord stanno peggio

Istat : “Spese famiglie crescono più del reddito”. E per Bankitalia l’economia rallenta : Pil a +0 - 2% nel primo trimestre : Le spese delle famiglia italiane crescono più del reddito, i risparmi si assottigliano e il tasso di profitto delle imprese scende. Intanto, nel primo trimestre 2018, la crescita dell’economia rallenta (+0,2% contro +0,3% di un anno fa) e il rapporto debito-pil 2017 resta inchiodato al 131,8 per cento. Complice anche il peso dei salvataggi Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno zavorrato i conti pubblici. Lo scenario, offerto ...

Istat : cresce più del reddito la spesa delle famiglie nel 2017 : Cala la propensione al risparmio. Il potere d'acquisto resta positivo, ma 'in rallentamento rispetto alle tendenze registrate nel biennio precedente' - "Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa ...