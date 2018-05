Iran | ' Non rinegozieremo o integreremo l' accordo nucleare'

Iran - Guterres : “Usa non lasci accordo - pericolo guerra”/ Onu - appello a Trump : decisione entro il 12 maggio : Iran, Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo guerra”. Dall'Onu appello a Trump: la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:10:00 GMT)

Iran - Onu : "Usa non escano dall'accordo" : 9.30 Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello al presidente americano Trump, chiedendogli di non uscire dall'accordo sul nucleare Iraniano del 2015, che ha definito una "importante vittoria della diplomazia". Parlando alla Bbc, Guterres ha avvertito che se l'accordo non sarà preservato ci sarà un reale rischio di guerra."Non dovremmo cancellarlo,a meno che non abbiamo una valida alternativa, ha detto, aggiungendo ...

Iran : Guterres - 'Usa non lascino accordo - pericolo guerra'

Iran : Guterres - 'Usa non lasci accordo sul nucleare - pericolo guerra : Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha rivolto un appello al presidente americano, Donald Trump, perché non denunci l'accordo sul nucleare con l'Iran, evocando il pericolo di una guerra.

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran Non si cambia - Trump fermi i dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.

Iran : Rohani a Macron - accordo nucleare non negoziabile

Iran : Pompeo a Riad - se accordo non cambia ne usciremo

Vertice Trump-Merkel : accordo Iran Non basta - ok su Corea : Trump ha ribadito: 'basta squilibri commerciali con l'Unione europea, serve reciprocità', quella reciprocità che per il tycoon al momento manca, a svantaggio dell'economia e dei posti di lavoro ...

"Se minacciano Tel Aviv - colpiremo Teheran". Israele mostra il volto duro con l'Iran - certo che Trump non tradirà : Israele, ultima chiamata per l'Iran. "Se gli iraniani mettono nel mirino Tel Aviv, noi colpiremo Teheran e le basi militari iraniane, come abbiamo fatto in Siria". Parola di Avigdor Lieberman, ministro della Difesa israeliano. Tempi e luogo di questo avvertimento rafforzano il contenuto del messaggio. Lieberman, uno dei falchi del governo Netanyahu, usa i media sauditi per una intervista che rafforza il legame tra Gerusalemme e Riyadh contro il ...

Macron al Congresso Usa : sì al multilateralismo. L'Iran Non avrà mai armi nucleari : Dopo i sorrisi e le pacche sulle spalle, emergono le differenze con Trump su nucleare iraniano, guerre commerciali e cambiamento climatico. Il presidente francese: "Non c'è un pianeta B"

Macron «padrone» del Congresso Usa : l'Iran Non avrà mai la bomba atomica : Ha parlato davanti al Congresso americano a camere riunite. Un rito raro, quello che ha visto protagonista Emmanuel Macron. Caduto nell'anniversario esatto d'un simile - e citato - discorso di Charles ...

Macron : 'Iran Non avrà mai armi nucleari - accordo va completato' | : Il presidente francese ribadisce la linea decisa con Trump e avverte Teheran: "L'accordo va completato". Alta tensione con Rohani, che ribadisce: "L'intesa non si tocca"

Iran - Rohani avverte Trump e Macron : 'L'accordo nucleare non cambia' - : Il presidente Iraniano avverte Usa e Francia dopo il vertice di Washington. "L'intesa non si tocca". E attacca il presidente statunitense: "È solo un businessman". Russia e Unione europea contrari a ...