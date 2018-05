repubblica

: Iran il monito di Guterres: 'Rischio di guerra se Trump si ritira dall'accordo sul nucleare' - repubblica : Iran il monito di Guterres: 'Rischio di guerra se Trump si ritira dall'accordo sul nucleare' - 1001portails_it : Iran il monito di Guterres: 'Rischio di guerra se Trump si ritira dall'accordo sul nucleare' (… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Telefonata tra la premier britannica May, la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Macron: 'Sostegno ad accordo… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) L'si impegnò a ridurre drasticamente il numero delle macchine usate per arricchire l'uranio in cambio della riduzione delle sanzioni che per anni hanno bloccato l'economia del Paese. L'Agenzia ...