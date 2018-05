Irama incontra Warner | “Avevo due manette | tante volte che dovevo mandare a fanc** non

optimaitalia

(Di giovedì 3 maggio 2018)ad Amici di Maria De Filippi e ripercorre il suo intero percorso nell'etichetta, fino all'uscita dal contratto e al successivo ingresso nel talent show di Canale 5.ha chiesto un incontro con, si presenta in sala il Direttore marketing Sara Andreani."Sono stato un anno fermo, sotto contratto,dare 8 pezzi in un tot di periodo. Ne avevo dati più di 8, mi è stato detto che non avevo mandato i pezzi", spiega. "Mandiamo mail, scriviamo, chiamiamo, non mi si incu*a nessuno ma io voglio fare un disco, voglio lavorare alla musica. Mi rispondono "Ma che sei Michael Jackson che devi stare in studio?, metti i piedi per terra, dove voli". Capisci?"ricorda di aver fatto ascoltare almeno un paio dei pezzi che ha presentato quest'anno ad Amici di Maria De Filippi: "Voi avevate sentito Un giorno in più, Un respiro, Voglio solo te, son ...