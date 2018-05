«Io picchiato dalla gang dei treni»

Filippo Facci e i soldi dalla d'Urso : 'Vi dico quanto prendevo io - poi ho picchiato uno e...' : La prima rivelazione è che alcuni ospiti televisivi vanno in televisione per soldi , anche se l' auspicio è che attirino ascolti e perciò altri soldi . È un mestiere al pari di presenziare a una serata ...

Roma - nuovo processo per il pugile Mirco Ricci : è accusato di aver picchiato una ragazza fuori dalla discoteca : Pochi giorni fa ha esultato quando è stato condannato a 4 anni e mezzo per estorsione, visto che la procura aveva chiesto per lui 27 anni di carcere accusandolo di avere sequestrato un bambino di 9 ...