«Io | lui e loro»

Matteo Salvini e luigi Di Maio - il grave errore. Roberto D'Alimonte : 'Se si vota così - loro non vincono e l'Italia...' : Se il Movimento 5 Stelle non accetterà l'offerta della Lega , governo politico o 'governo breve' per rifare la legge elettorale, il rischio concreto è che si torni a votare molto presto, probabilmente ...

M5s - luigi Di Maio : partiti pensano solo ai loro interessi - vergogna : "Il M5S si è impegnato totalmente per rispettare il voto dei cittadini. Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi non ho mai ...

Loro e il potere - lui il Cav romantico : ROMA, 23 APR - Coca, concorsi di bellezza, pre-olgettine pronte a tutto pur di farsi strada, sederi e tette al vento, qualche amplesso consumato alla buona, ex ministri pieni di intrallazzi, il tutto ...

Bari - iscritti al Pdl a loro insaputa : cinque condanne tra cui ex senatore luigi D’Ambrosio Lettieri : Il giudice monocratico del Tribunale di Bari Lucia De Palo ha condannato cinque persone, fra le quali l’ex senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, e ne ha assolte sei nel processo su un presunto giro di tessere false per il congresso del Pdl, celebrato a Bari nel febbraio del 2012. In particolare il giudice ha condannato a 17 mesi di reclusione e al pagamento di 550 euro di multa D’Ambrosio Lettieri, il suo collaboratore Giuseppe Casalino ...

Don Mazzi : "Lele Mora e Corona? Ho perso tempo con loro. Fabrizio si sente una divinità - niente di autentico in lui" : "Lele Mora e Fabrizio Corona? Mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso. È personaggio anche quando si pente, non c'è niente di autentico in lui. Non lo voglio più". Nel 1984 Don Mazzi ha fondato Exodus, una comunità che oggi conta 40 sedi e si dedica al recupero di tossici, prostitute e criminali. In un'intervista al Corriere della sera, il ...

“Non sono stati loro”. Rosa e Olindo - il colpo di scena. A 12 anni dalla strage di Erba - arrivano dichiarazioni choc. E a parlare è proprio lui : “Vi spiego tutto io” : strage di Erba. Clamoroso colpo di scena. A 7 anni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha punito con l’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre di lei Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane ecco le parole di Azouz Marzouk, il marito di Raffaella che l’11 dicembre del 2006 vide la sua vita andare in frantumi . E sono parole ...

“Loro addormentati - lui lì a due passi…”. Orrore in ospedale : le vittime tutti bambini - incoscienti e lontani dagli occhi di tutto. I genitori disperati chiedono ora giustizia - una storia agghiacciante : I pazienti si fidavano di lui, lasciando che li addormentasse in vista delle operazioni che avrebbero affrontato come da procedura. Una volta che loro rimanevano incoscienti sotto i suoi occhi, però, ecco che iniziava un Orrore inumano. Una storia scioccante quella che arriva dall’Argentina e che è stata raccontata dalle pagine del tabloid inglese Metro. L’uomo, un 56enne di nome Jorge Oman Maddio, lavorava come anestesista ed ...

Morte Davide Astori - il primo compleanno di Francesca Fioretti senza di lui. La showgirl ha appena compiuto 33 anni in un silenzio così doloroso da togliere il fiato : La Morte di Davide Astori, il calciatore capitano della Fiorentina morto per un arresto cardio-circolatorio nella sua camera di albergo di Udine, città dove la sua squadra, di lì a poco, si sarebbe incontrata con l’Udinese, ha sconvolto tutti. Astori era giovanissimo. Ed era sano. Si sottoponeva costantemente a controlli medici e non sembra possibile sia potuto accadere realmente. Aveva solo 31 anni. E una vita davanti. Una vita che avrebbe ...

Matteo Salvini - luigi Di Maio e Roberto Fico (e le loro compagne) fotografati su Chi : Sono gli uomini politici del momento, i protagonisti di un possibile asse Lega-Movimento 5 Stelle che potrebbe dare il via al sospirato nuovo governo.Stiamo parlando di Matteo Salvini, segretario della Lega, Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche, e Roberto Fico, appena eletto nuovo presidente della Camera.prosegui la letturaMatteo Salvini, Luigi Di Maio e Roberto Fico (e le loro compagne) ...

Folle scherzo a un amico con il compressore. Stavano lavorando insieme come ogni giorno nella loro fabbrica - quando lui si è voltato e il suo collega ha deciso di agire in modo sconsiderato. Poco dopo - disperata corsa in ospedale : Non è la prima volta che ci ritroviamo a raccontare di scherzi stupidi che poi finiscono in tragedia. Stavolta, però, la storia ha davvero dell’incredibile. Una volta ancora è importante, quindi, ricordarsi che prima di agire è sempre bene pensare a quali conseguenze potrebbero esserci, soprattutto se la cosa che stiamo facendo è su un’altra persona. Così come il protagonista si questa vicenda che voleva fare uno scherzo al ...

“La nuova vita di Dibba”. Mentre gli occhi del paese sono puntanti su luigi Di Maio - Alessandro Di Battista ha scelto un’altra strada. Ecco cosa ha deciso di fare - con la compagna e il loro piccolo Andrea : Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 ...

“È successo”. Paola Di Benedetto e Francesco Monte - ci sono le foto. Finita l’Isola dei Famosi (per loro) scoppia la passione. Tutto documentato. Anche il commento a caldo di lui - che è tutto un programma : C’è poco da girarci intorno: Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono una coppia adesso che l’esperienza all’Isola dei Famosi è Finita. Hanno mantenuto la promessa data quando erano divisi, si sono ricongiunti subito dopo l’ultima diretta del reality e hanno trascorso la prima notte insieme in hotel, come fa sapere il magazine Spy, che documenta Anche in esclusiva il primo incontro e il primo bacio tra i due ex ...

Spazio - missione EarthCARE : Thales Alenia Space consegna il radiometro a banda larga per lo studio di nuvole - fluidi e radiazioni e dei loro effetti sul clima della terra : Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) ha consegnato oggi il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in ...

Elezioni - De Luca : “M5s? luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...