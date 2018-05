“Io e Anna? Ecco la verità” La confessione di Stash sulla famosa serata trascorsa

caffeinamagazine

: 'C'era un bar sotto casa mia dove si trovavano i ragazzi, nell’epoca del Saturday Night Fever, io giocavo a flipper… - RaiDue : 'C'era un bar sotto casa mia dove si trovavano i ragazzi, nell’epoca del Saturday Night Fever, io giocavo a flipper… - La7tv : Accordo #pdm5s per un nuovo Governo? @AnnaAscani @Ariachetira: 'Io non cambio idea e non vedo perché dovremmo cambi… - Fiocconeve : @anna_pensil Io vorrei possedere la vita... ma questa non è una cosa ... -

(Di giovedì 3 maggio 2018)Tatangelo einsieme per una notte. L’insolita e curiosa vicinanza tra i due era stata annunciata dalla rubrica di Dagospia, Milano Confidential, che raccontava di un singolare avvistamento notturno: ”Tatangelo, in crisi con Gigi D’Alessio, si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con, il bellone dei The Kolors, al Major, locale milanese in cui, guarda caso, si fa musica dal vivo”. Nell’estate del 2017Tatangelo si è allontanata da Gigi D’Alessio e pochi mesi dopo ha annunciato la separazione definitiva dal compagno partenopeo. Dalla loro relazione nel 2010 è nato il figlio Andrea. Adesso la cantante di Sora ha concentrato tutte le sue energie sul figlio esua carriera, ma ovviamente i paparazzi ormai la seguono ovunque e appena l’hanno vista accanto al cantante dei The Kolors hanno lanciato la bomba. A ...