Io | capitano Maria | in guerra con dolcezza

Vanessa Incontrada è il capitano Maria : ‘Ai figli non importa’ : Vanessa Incontrada è pronta per esordire su Rai1 lunedì 7 maggio in prima serata con Il capitano Maria, una nuova fiction in cui interpreta un capitano dei Carabineri che ha parzialmente sacrificato la carriera per potersi dedicare ai suoi figli: “Ai figli non importa che tu sia (…) l’ultima ruota del carro. Devi stare con loro“, dice l’attrice. LEGGI: Vanessa Incontrada, quando la benda sull’occhio ha ...

Il capitano Maria con Vanessa Incontrada - fiction Rai tra femminismo e crisi di identità : anticipazioni in conferenza stampa : Una donna che sceglie di tornare indietro per andare avanti: questo riassume Il Capitano Maria, fiction con Vanessa Incontrada al via su Rai1 lunedì 7 maggio in quattro serate. Con questa nuova produzione, Eleonora Andreatta rinnova il legame profondo della Rai con il racconto del corpo dei Carabinieri. Questa è la prima volta che una storia assume la forma di un grande romanzo in quattro serate. Come dichiara la Andreatta, durante la ...

Il capitano Maria - serie tv Rai1 con Vanessa Incontrada : conferenza stampa : Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione di Il capitano Maria, la serie tv in 4 serate in onda su Rai1 da lunedì 7 maggio. TvBlog la seguirà in tempo reale. Presenti il direttore di Rai Fiction Tinni Andreatta e il cast formato da Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Camilla Diana, Francesco Colella, Carmine Buschini, Beatrice Grannò, Martino Lauretta, Adriano Chiaramida, Christian ...

Il capitano Maria - dal 7 maggio su Rai 1 la nuova fiction con Vanessa Incontrada : Il capitano Maria, la fiction che vede come protagonista Vanessa Incontrada, arriverà su Rai 1 a partire dal 7 maggio con quattro imperdibili appuntamenti settimanali.

Andrea Bosca in Quantico 3 fa coppia con Priyanka Chopra (foto) - aspettando Il capitano Maria su Rai1 : C'è un italiano nel cast di Quantico 3: Andrea Bosca, noto al pubblico per la sua partecipazione in fiction Rai come La Porta Rossa e Non Dirlo al Mio Capo, apparirà nella terza stagione del drama thriller con protagonista Priyanka Chopra. Come sappiamo, i primi episodi della serie targata ABC saranno ambientati nella nostra Toscana, con Alex Parish che si è lasciata alle spalle il suo passato nella CIA e nell'FBI, prima di tornare di nuovo sul ...

Il capitano Maria - nuova fiction RAI con la Incontrada : quando va in onda : quando va in onda Il Capitano Maria, la nuova fiction RAI con protagonista Vanessa Incontrada Si intitola Il Capitano Maria la nuova fiction RAI con Vanessa Incontrada in quattro puntate che andrà in onda nel mese di maggio 2018. Lo comunica in un documento RaiPubblicità. Secondo la fonte le prime tre puntate verranno trasmesse da […] L'articolo Il Capitano Maria, nuova fiction RAI con la Incontrada: quando va in onda proviene da Gossip e ...

La fiction Il capitano Maria a maggio su Rai1? Vanessa Incontrada protagonista in attesa di Non Dirlo al Mio Capo 2 : In attesa di vederla in Non Dirlo al Mio Capo 2, Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction Il Capitano Maria, che dovrebbe debuttare su Rai1 a maggio. La trama è incentrata su Maria Guerrera, Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale (che dovrebbe essere Bari) dieci anni dopo la morte di suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Con il ...

Il capitano Maria arriva su Rai 1 : data inizio - trama e cast : Svelata la data di messa in onda della nuova fiction di Rai 1 “Il Capitano Maria” con protagonisti Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti C’è grande attesa per la nuova fiction Rai “Il Capitano Maria”. Prodotta da Palomar con la complicità di Raiuno, la fiction si preannuncia delle produzioni più avvincenti ed interessanti della Rai. Ecco alcune anticipazioni sulla data di inizio, la trama e il cast. Il Capitano ...