Invecchia come un essere umano | la storia da brivido della bambola ' infestata'

Animali - il cane Invecchia come l’uomo : “Bisogna agire contro le stesse malattie” : invecchiamo tutti, uomini e Animali. E in alcuni casi, o meglio per alcune specie, anche i disturbi sono simili con l’avanzare dell’età. Il cane in particolare con il passare degli anni puo’ andare incontro alle stesse patologie degli esseri umani. Ad affliggere Fido possono essere infatti disfunzioni cognitive e artrosi, malattie che hanno ricadute anche sul padrone spesso inerme di fronte alla sofferenza dell’amico a ...

Rallentare l'Invecchiamento - ecco come comportarsi a tavola : Il segreto per Rallentare l’invecchiamento è mangiare poco. A renderlo noto, a margine di una serie di ricerche da laboratorio effettuare su vari animali e successivamente sull’uomo, è il National...

