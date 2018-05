Inter - si complica la possibilità di riscatto : Cancelo verso l’addio? : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’Inter. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessità di riprogrammare gli acquisti. Infatti la società sarebbe ancora una volta fortemente vincolata ...

Inter - si complica la lotta Champions : calendari a confronto : Tre squadre racchiuse in 4 punti per entrare tra le prime 4 del campionato: sembra sempre più decisivo lo scontro diretto tra nerazzurri e Lazio in programma il 20 maggio

Atalanta-Inter 0-0 : Spalletti non vince più - la corsa Champions si complica : Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter. Un punto che serve più all'Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all'Europa League piuttosto che all'Inter per spingere in chiave Champions. fiatone inter - ...

Inter - dopo la prima offerta - si complica la cessione del giocatore Video : La prossima estate vedra' molto probabilmente l'#Inter tra le grandi protagoniste sul mercato [Video], gia' a partire da giugno, al termine del campionato. La societa' nerazzurra, infatti, ha la necessita' di chiudere il bilancio in pareggio per liberarsi definitivamente dei paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario e, per questo motivo, è probabile che, più che altro, si parlera' di cessioni. In entrata, infatti, i nerazzurri ...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia due gol incredibili - si complica la strada Champions per Gattuso : tutto facile per il Torino [FOTO] : 1/32 LaPresse ...