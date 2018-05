Inter-Juve | Moratti | Con loro è sempre la solita storia | mi sembrava il 1998

Inter - Moratti attacca la Juventus/ "Ritorno al passato : noi vittime di situazioni strane" : Inter, Moratti attacca la Juventus: l'ex presidente nerazzurro torna sulla sfida di sabato e sull'arbitraggio di Orsato, "noi vittime di situazioni strane"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:42:00 GMT)

Inter-Juventus - Colonnese punge : “situazione che va avanti ormai da 20 anni…” : Inter-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara di campionato che ha visto il successo della squadra di Massimiliano Allegri tra mille proteste dei nerazzurri per le decisioni dell’arbitro Orsato che ha favorito i bianconeri in particolar modo con gli episodi dell’espulsione di Vecino e con i mancati provvedimenti nei confronti di Pjanic. L’ex nerazzurro Francesco Colonnese ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’accaduto: ...

Il delirio dell'Interista Oliviero Toscani sulla Juve : la mafia è una cosa seria! : ...frequentare Oliviero Toscani al tempo in cui dividevo pensieri e opere con Marco Pannella confidando nelle qualità ideologiche ed etiche di uno tra gli ultimi veri 'cavalli di razza' della politica ...

Oliviero Toscani - la randellata dell'Interista alla Juve : 'Rubano e hanno una mentalità mafiosa - gli arbitri si inginocchiano' : Anche Oliviero Toscani , famoso fotografo e tifoso dell' Inter , interviene nella polemica post-partita tra la squadra nerazzurra e la Juventus e usa parole davvero forti per commentare il match e l'...

Juventus - Higuain : 'Gol con l'Inter? Lo sentivo - abbiamo dato una mazzata al campionato. Ora vincerle tutte' : L'uomo del destino, per la Juventus, potrebbe essere ancora una volta lui. Gonzalo Higuain ha messo il timbro definitivo nella sfida di San Siro tra i bianconeri e l'Inter, che potrebbe rivelarsi ...

Pisani insiste : 'Raccolta firme per la ripetizione di Inter-Juventus' : I bambini devono guardare allo sport come un mondo di valori e non di interessi trasversali. Tutti devono sottoscrivere la petizione per la ripetizione del match. Immagino che la Juventus, per come è ...

Inter-Juventus - colpo di scena : aperta petizione per rigiocare la gara : Inter-Juventus- Non si placano gli animi. Inter-Juventus resta ancora oggetto di polemiche. Polemiche che potrebbero trovare riscontro in una clamorosa petizione sul sito “Change.org”, una petizione messa in atto dai fratelli Angelo e Sergio Pisani, legali di professione. LA petizione “L’arbitraggio offende i valori dello sport. Presenteremo un esposto a firma di migliaia di tifosi […] L'articolo Inter-Juventus, colpo di ...

Inter-Juventus - Pecoraro : "Video Allegri-Tagliavento? Nessun procedimento" : "Il video di Tagliavento e Allegri? Se ne è parlato tanto, forse anche inutilmente. Abbiamo acquisito il filmato, l'ho visto e non c'è Nessun procedimento da aprire". Così ai microfoni Rai il ...

Inter-Juve - Pecoraro : 'Nessun procedimento - accettare i risultati del campo' : ROMA - 'Nessun procedimento da aprire' , lo ha detto ai microfoni della Rai il procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro , a proposito del video circolato dopo il match Inter-Juventus in cui ...

Marolda : 'Tutto il Napoli guardava Inter-Juve : dopo il gol di Higuain...' : Il giornalista del Corriere dello Sport Marolda , intervenuto a Canale 21, ha rivelato un retroscena relativo alla serata di sabato: 'Il Napoli ha guardato la partita tra Inter e Juve in tv in sala in ritiro. Quando la Juve ha vinto i ...

Inter-Juventus - la clamorosa petizione degli avvocati : “la partita va ripetuta” : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato, successo della squadra di Massimiliano Allegri, nel mirino sono finite però le decisioni da parte dell’arbitro Orsato, in particolar modo l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti su Pjanic. Nel frattempo arriva una clamorosa petizione, ecco la nota pubblicata dagli avvocati Pisani: “L’arbitraggio offende i valori dello sport. Presenteremo un ...

Inter-Juventus - Arrigo Sacchi irrita i bianconeri - : A quattro giorni da Inter-Juve, il big match di San Siro continua ad avere strascichi polemici. L'ex commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi dice la sua ai microfoni di Mediaset Premium, ...

Inter-Juve - carabinieri sorvegliano la casa di Orsato | La moglie : “Vedete come siamo messi?” : Inter-Juve, carabinieri sorvegliano la casa di Orsato | La moglie: “Vedete come siamo messi?” Le polemiche per l’arbitraggio di Inter-Juve sono arrivate fino al paese di Orsato, alimentando i timori per la famiglia del fischietto 42enne. Il direttore di gara non parla, ma fa capire che la situazione è molto tesa. “I miei figli sono […]

Inter-Juventus - Razzi ammette : “brutto vincere rubando” : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato che ha visto il successo della squadra di Massimiliano Allegri con la rimonta nei minuti finali ma sul banco degli imputati sono finite le scelte arbitrali di Orsato che ha espulso ingiustamente Vecino, graziato Pjanic in più di un’occasione. Nel frattempo Antonio Razzi, ex senatore e tifoso juventino ha ammesso a Radio 24: “Sì, sono juventino ma devo dire che non ...