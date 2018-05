Inter | già pianificata una cessione per giugno

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta choc col rossetto che solleva mille Interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...

India - il marmo del Taj Mahal vira sul giallo-verdastro : Interviene la Corte Suprema : È conosciuto in tutto il mondo per la sua imponente facciata di marmo bianco. Ma da decenni ormai il Taj Mahal , il celebre mausoleo di Agra , in India, è costretto a combattere una dura lotta contro l'inquinamento che ne ...

La mostra Internazionale dell’artigianato di Firenze : Piccoli e grandi capolavori che hanno fatto la storia dell’artigianato italiano e internazionale A Firenze ogni anno si svolge una

Inter-Juve - le IMMAGINI dell’infortunio di Mandzukic fanno discutere : spunta un cerotto e sul web spopola l’ipotesi “sceneggiata” [FOTO] : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la partita valida per il campionato di Serie A, vittoria della Juventus contro i nerazzurri per 2-3 ma non sono mancate le polemiche. In particolar modo l’episodio che ha creato il caos è stata l’espulsione di Vecino per un fallo su Mandzukic, in più nel mirino alcuni falli del centrocampista Pjanic e clamorosamente non sanzionati dall’arbitro con il secondo cartellino giallo. ...

“Arriva lei!”. Domenica In - terremoto alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni - c’è la conferma della diretta Interessata. Le sorelle Parodi sono già il passato : Che l’era delle sorella Parodi fosse al tramonto era cosa nota. Lo era già ad ottobre quando, da Lisbona, l’ex direttore di Rai 1 Del Noce aveva tuonato contro la conduzione delle sorelline piangendo sullo stato in cui era stato ridotto Domenica In, forse il format più duraturo di casa Rai. Adesso, Dopo settimane di voci , arriva la conferma. Al timone del programma, con l’obiettivo dichiarato di battere Barbara D’Urso e la sua Domenica ...

Icardi - sono lacrime d’addio : la Champions si allontana per l’Inter e l’attaccante prepara la valigia : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, successo della Juventus contro l’Inter dopo un finale di gara incredibile. Bianconeri in vantaggio con Douglas Costa, poi la decisione dell’arbitro Orsato del rosso per Vecino che ha condizionato la gara. Reazione dell’Inter, pareggio di Icardi, poi l’autogol di Barzagli e Pjanic graziato più di una volta. Nel finale la ...

Inter-Juve - la moviola – Vecino era solo giallo - Orsato grazia Pjanic - Cuadrado e Alex Sandro : la Juve doveva chiudere in 8 : L’Inter ha un espulso di troppo, la Juve ne ha tre in meno: le clamorose scelte di Orsato hanno condizionato il Derby d’Italia segnando un intero campionato. Al 15° minuto viene espulso Vecino: una scelta esagerata. Il centrocampista dell’Inter commette fallo in ritardo su Mandzukic ma senza la violenza o l’intenzionalità tali da giustificare l’espulsione. Era solo giallo. Orsato inizialmente vede bene ed estrae il ...

Inter-Juve - continua lo scandalo Orsato : fallo killer di Pjanic - già ammonito non viene espulso! : Si sta giocando la gara di campionato tra Inter e Juventus, scandalo in occasione della gara di San Siro. Juventus in vantaggio con Douglas Costa, poi espulsione inventata di Vecino. Pjanic rischia inizialmente l’espulsione, poi il pareggio da parte di Icardi, qualche minuto dopo intervento killer del bosniaco, già ammonito non viene espulso, intervento che poteva essere considerato da rosso diretto. Poi l’autogol di Barzagli, ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : 1-1 - Icardi un cecchino! L’argentino pareggia il conto a San Siro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore ...

Diretta/ Inter-Juventus (risultato live 1-1) streaming video e tv : Icardi pareggia i conti! : Diretta Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:59:00 GMT)

Arriva a Perugia il percorso Interattivo dedicato alla campagna "Scienza - non magia - " di Yakult : Da martedì 24 aprile, il road tour Yakult della campagna "Scienza , non magia, " è Arrivato nella città di Perugia per restare fino a domenica 29 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult. Piazza ...

Cannara - Gareggia attacca e il Pd rilancia : 'Parliamo dei contenuti che Interessano ai cannaresi' : 'Il tutto nonostante provenisse da formazioni politiche di destra alle quali ora sembra voler tornare, dato che è più facile saltare sul carro del vincitore che parlare di politica , prima era ...

Inter-Juventus - pioggia su San Siro : gli ultimi aggiornamenti in vista del big match : Inter-Juventus, si avvicina sempre di più la gara di campionato importante per lo scudetto, match sentitissimo e che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando di certo un buon momento, reduce dal ko contro il Napoli adesso rischia il sorpasso proprio proprio dalla squadra di Sarri. Attesa per il derby derby d’Italia, secondo quanto riporta MeteoWeb prevista pioggia su San Siro, nulla di ...

Vicenza : vigili del fuoco salvano capriolo - era all'Interno di una roggia : Vicenza, 27 apr. (AdnKronos) - Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Bissoli a Calvene (Vicenza) per il salvataggio di un capriolo, che si trovava all’interno di una roggia con oltre un metro d’acqua. La squadra intervenuta da Schio anche con gli operatori