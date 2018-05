Inter | ecco il favorito per sostituire D' Ambrosio

Rafinha : 'All'Inter è tutto meraviglioso - ecco perché l'ho scelta. Su Spalletti...' : I Rolling Stones per me sono i migliori rocker al mondo e l'opportunità di conoscere Mick Jagger è stata magnifica'. L'ITALIANO - 'La lingua italiana? Capisco tutto, ma preferisco parlare in spagnolo.

Rubinetti a secco per quattro ore per Interventi alla rete idrica : Un importante intervento alla rete idrica sarà eseguito mercoledì 2 maggio ad Attigliano. Lo rende noto il Servizio idrico che eseguirà lavori di ammodernamento e ottimizzazione della rete di ...

Vialli sorprende tutti : 'Io Interista da piccolo - ecco cosa penso di Orsato' Video : L'anticipo della trentacinquesima giornata tra #Inter e #Juventus, vinto per 3-2 [Video]dai bianconeri, fara' discutere a lungo. Una partita pesantemente condizionata dagli errori arbitrali, con i nerazzurri lasciati in dieci dopo soli diciassette minuti per l'espulsione discutibile di Vecino. Il problema è rappresentato dal fatto che l'arbitraggio dell'intera partita è messo in discussione, non il singolo episodio, con le mancate espulsioni a ...

Vialli sorprende tutti : 'Io Interista da piccolo - ecco cosa penso di Orsato' : L'anticipo della trentacinquesima giornata tra Inter e Juventus, vinto per 3-2 dai bianconeri, farà discutere a lungo. Una partita pesantemente condizionata dagli errori arbitrali, con i nerazzurri lasciati in dieci dopo soli diciassette minuti per l'espulsione discutibile di Vecino. Il problema è rappresentato dal fatto che l'arbitraggio dell'intera partita è messo in discussione, non il singolo episodio, con le mancate espulsioni a Barzagli e ...

Inter-Juve - ecco il colloquio tra Allegri e Tagliavento che ha fatto infuriare i nerazzurri [VIDEO] : Inter-Juve farà molto discutere anche nei prossimi giorni. A caldo le polemiche per alcune decisioni del direttore di gara Orsato sono state veementi, sopratutto in merito alla mancata espulsione di Pjanic. Adesso però è spuntato un video nel quale il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, si complimenta col 4° uomo dell’incontro, il signor Tagliavento. All’interno del dialogo tra i due anche un elogio che sembra proprio indirizzato ad Orsato: ...

Inter-Juventus streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Inter-Juventus streaming, ecco dove guardare la diretta della partita. Si gioca un turno fondamentale valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando un buon momento, non può sbagliare per non compromettere la corsa scudetto. Nel match di Serie A si affronteranno Inter e Juventus in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda ...

Inter-Juventus : ecco i vip attesi a San Siro : Folta anche la rappresentanza del mondo dello spettacolo: tra gli altri, Manuel Agnelli , Al Bano , Nina Zilli e Amadeus . Inter-Juventus, sale l'attesa: la sfida è già iniziata sui social Tags: ...

Inter-Juve - vittoria obbligata solo per Allegri : ecco perché un pareggio può valere un tesoro per la corsa Champions di Spalletti : vittoria obbligata? Sì, ma solo per la Juve. I bianconeri di Allegri sono costretti ad espugnare San Siro stasera nel Derby d’Italia più importante degli ultimi dieci anni e forse anche di più. Dopo il pareggio con il Crotone e la sconfitta con il Napoli la Juventus non può più sbagliare se non vuole subire il sorpasso del Napoli in classifica a 3 giornate dalla fine del campionato, così Allegri ha deciso per una vera e propria ...

Trattative governo - il PD prova l'intesa al suo Interno : ecco gli scenari [LIVE] : - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volontà di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria frattura. Il punto d'accordo tra le due tesi dominanti ...

Coree : riconoscimento Internazionale - sanzioni più morbide e aiuti economici : ecco perché ora Kim cerca la pace : “Un nuovo inizio, un’era di pace”. Il messaggio lasciato da Kim Jong-un sul libro degli ospiti nella Casa della pace, sul lato sud della zona demilitarizzata, riassume al meglio lo spirito con cui venerdì si è svolto lo storico vertice intercoreano. Il terzo in ordine di tempo ma il primo ad essere ospitato dal Sud sotto l’occhio vigile della stampa internazionale. Il regno Eremita si è aperto simbolicamente al mondo ...