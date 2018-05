Inter e Napoli su Torreira | ' Non so cosa succederà'

Pd : Martina inizia Intervento con saluto a Napolitano : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – ‘Innanzitutto vorrei aprire i lavori di oggi pomeriggio rinnovando i nostri auguri affettuosi di pronta guarigione a un grande italiano e a un padre della nostra storia e del nostro impegno come Giorgio Napolitano. Salutiamo con affetto lui e tutta la sua famiglia”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, alla Direzione nazionale del Pd. L'articolo Pd: Martina ...

Marolda : 'Tutto il Napoli guardava Inter-Juve : dopo il gol di Higuain...' : Il giornalista del Corriere dello Sport Marolda , intervenuto a Canale 21, ha rivelato un retroscena relativo alla serata di sabato: 'Il Napoli ha guardato la partita tra Inter e Juve in tv in sala in ritiro. Quando la Juve ha vinto i ...

Mental coach : 'Juve e Napoli - così tutto è cambiato. Sull'Inter...' : Il Mental coach e miglior coach sportivo del 2018, Sandro Corapi , ha parlato di Juve e Napoli e dei loro momenti alla Gazzetta dello Sport: 'Ribaltamento di fronte? La vittoria è maledetta, perché lo stress dell'euforia annebbia la concentrazione, mentre la sconfitta rimette tutto in discussione. A Napoli si sentivano come se ...

La Russa : 'Juve sempre aiutata - senza Orsato scudetto al Napoli e Inter in Champions' : Intervistato da RMC Sport , l'Onorevole e Vicepresidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa , tifoso nerazzurro, ha commentato Inter-Juventus e i discussi fatti arbitrali: 'Appena arrivata la Var, gli juventini ...

Serie A/ Un Napoli da polli - Inter epica ma non basta contro Orsato : Serie A: Inter epica, ma non basta contro il "protagonista" Orsato. Scudetto a un passo per la Juventus, il Napoli crolla a Firenze mentre ridono Roma e Lazio(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:49:00 GMT)

Napoli - Milik : 'Inter-Juve? Non cambia nulla - pensiamo a noi stessi' : L'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato così a Premium Sport prima della gara con la Fiorentina: 'Gioco poco? Per me è più importante che vinca la squadra. Siamo ancora a meno quattro punti dalla Juventus, oggi dobbiamo fare risultato. Sappiamo che sarà ...

Juventus - due minuti da scudetto : Higuain ribalta l'Inter e gela il Napoli : RILEGGI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D?Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Juventus: Buffon; Cuadrado,...

Inter-Juve 2-3 : rimonta bianconera allo scadere con Higuain. Nerazzurri in 10 per 75' e furiosi contro Orsato Napoli a -4 per una notte : L?Inter dal cuore immenso perde 2-3 contro la Juventus in una gara incredibile che sembrava vinta a 3? dalla fine grazie a una rimonta avvincente ed emozionante. Luciano Spalletti rischia...

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

