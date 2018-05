Inter | due top sono incedibili

Inter pronta a tutto per Rafinha : arrivano due offerte al Barcellona Video : In casa #Inter si comincia a pianificare gia' la prossima stagione nonostante ci siano ancora tre partite da giocare in questo campionato. La corsa Champions si è complicata pesantemente dopo la sconfitta subita sabato contro la Juventus per 3-2 [Video], con i bianconeri che hanno rimontato una gara che sembrava persa visto che fino all'88' l'undici di Luciano Spalletti era in vantaggio. Ora i nerazzurri sono al quinto posto a 66 punti, a ...

Antonello dopo Inter Juventus : “Due pesi - due misure” / I moviolisti però vedono due rigori per i bianconeri : Inter-Juventus, l'ad Antonello tuona in un'Intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due pesi e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:39:00 GMT)

Ischia - due ambulanze bloccate dalla transenna : muore una turista. Asl : 'Intervento immediato' : Tragedia e grandi polmiche a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi ...

Inter-Juve - Antonello : 'Eurofiguraccia - usati due pesi e due misure. Club e tifosi meritano rispetto" : Pochi minuti per cambiare tutto, nella lotta scudetto e in quella per la Champions League. Prima il rocambolesco gol del 2-2, poi il 2-3 di Gonzalo Higuain: Inter-Juventus è stata una partita dalle ...

Boniek - Inter due errori e ha perso : "L'Inter ha fatto una partita straordinaria ha detto a Radio anch'io lo sport - poi ha compiuto due errori, la copertura sbagliata su Higuain e l'autogol. Nessuno ammette 'abbiamo giocato bene, ma ...

Tenete d’occhio gli SMS : Tre potrebbe tentarvi con due offerte davvero Interessanti : Sono ripartite le campagne promozionali di Tre via SMS mirate a riconquistare clienti passati ad altri lidi. Quelle lanciate poche ore fa sono due L'articolo Tenete d’occhio gli SMS: Tre potrebbe tentarvi con due offerte davvero interessanti proviene da TuttoAndroid.

Inter-Juve - Boniek : 'I nerazzurri hanno fatto due errori - ma tutti parlano dell'arbitro!' : ... presidente della Federcalcio polacca, ex attaccante di Juventus e Roma , dice la sua su Inter-Juve a Radio Rai : 'Sono in Italia da 35 anni e da sempre ci sono polemiche, il calcio è lo sport ...

La Juve vede il baratro ma in due minuti manda l'Inter all'inferno : Milano - La Signora non muore mai. Vince un derby d'Italia negli ultimi cinque minuti che verrà consegnato alla storia tra i più emozionanti e incredibili. Uno spettacolo adrenalinico tra rimonte e ...

Juventus - due minuti da scudetto : Higuain ribalta l'Inter e gela il Napoli : RILEGGI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D?Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Juventus: Buffon; Cuadrado,...

Figlia di due padri registrata all'anagrafe di Roma senza Intervento del giudice : La piccola è nata in Canada lo scorso novembre. La trascrizione "completa e spontanea" arriva dopo quelle di Torino e di Gabicce, ma non mancano le polemiche

Roma - figlia di due padri registrata all’anagrafe senza l’Intervento del tribunale : Il Comune di Roma ha effettuato per la prima volta “una trascrizione completa e spontanea, cioè senza l’intervento di un giudice”, registrando una bimba nata a novembre in Canada, riconoscendone i due papà, “tali grazie alla gestazione per altri”. Il legale che ha seguito il caso, Alexander Schuster, sottolinea però che “il passo avanti di Roma, c...

