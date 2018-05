Inter | ci siamo per la cessione a sorpresa | manca solo la firma

Inter-Juve - carabinieri sorvegliano la casa di Orsato | La moglie : “Vedete come siamo messi?” : Inter-Juve, carabinieri sorvegliano la casa di Orsato | La moglie: “Vedete come siamo messi?” Le polemiche per l’arbitraggio di Inter-Juve sono arrivate fino al paese di Orsato, alimentando i timori per la famiglia del fischietto 42enne. Il direttore di gara non parla, ma fa capire che la situazione è molto tesa. “I miei figli sono […]

Inter - Antonello : "Orsato? Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi" : L'a.d. nerazzurro sul match con la Juve: "Meritiamo rispetto, non riusciamo a spiegarci come mai siano stati usati due pesi e due misure"

Napoli - Milik : 'Inter-Juve? Non cambia nulla - pensiamo a noi stessi' : L'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato così a Premium Sport prima della gara con la Fiorentina: 'Gioco poco? Per me è più importante che vinca la squadra. Siamo ancora a meno quattro punti dalla Juventus, oggi dobbiamo fare risultato. Sappiamo che sarà ...

Inter-Juventus/ Siamo davvero alla fine - cara Signora? : Verso Inter Juventus: Signora in discussione nella settimana del Derby d'Italia, giorni turbolenti a Vinovo dopo la sconfitta con il Napoli e Allegri...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Verso Inter-Juventus - Allegri : “Non siamo diventati dei brocchi” : Verso Inter-Juventus, Allegri: “Non siamo diventati dei brocchi” Un punto di vantaggio sul Napoli, quattro partite da giocare. La prima è quella che lui stesso ha definito “quella decisiva”. Vigilia di Inter-Juventus, Massimiliano Allegri prepara la sfida più importante per la sua squadra che non vuole lasciare per strada altri punti ma vuole tirare dritta […]

Inter - Luisa Corna : "Siamo una squadra rock : chi più imprevedibile di noi?" : A quali persone del mondo nerazzurro è maggiormente legata? "L'Avvocato Peppino Prisco era di un'ironia inimitabile. Il presidente Pellegrini è ancora innamorato dell'Inter: l'ho rivisto recentemente ...

Napolitano - il chirurgo che l'ha operato al cuore : «Intervento ok - siamo ottimisti» : Intervento chirurgico ok per Giorgio Napolitano. Il presidente emerito della Repubblica è stato sottoposto ad un'operazione all'aorta conclusasi con successo, come dichiarato...

“Ci siamo riusciti”. Cuore artificiale - la bimba è salva. L’incredibile Intervento a Roma. Questo oggetto minuscolo - grande come una pila stilo - le ha permesso di sopravvivere contro ogni pronostico. Una stupenda storia italiana : Un intervento che ha del miracoloso, il secondo al mondo dopo quello del 2012 condotto sempre all’ospedale della Santa Sede. L’impianto di un mini-Cuore artificiale, piccolo come una batteria stilo, che ha salvato la vita di una bimba di 3 anni ricoverata al Bambin Gesù, l’ospedale pediatrico di Roma. A eseguire l’intervento è stata l’équipe del cardiochirurgo Antonio Amodeo lo scorso 2 febbraio. Le ...

Lazio - Nani : 'Siamo più forti di Inter e Roma. Concentrati sulla Champions' : Tiene alta l'attenzione, Nani. L'attaccante della Lazio, al termine della vittoria con la Sampdoria, ha sottolineato l'importanza del successo: 'Abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions League, ...

Inter - Spalletti : "Possiamo giocarcela fino in fondo" : Il tecnico dopo la vittoria con il Chievo: "Il leone ci mette la stessa forza a prescindere dalla grandezza della preda"

Inter - Spalletti : "Esigenti ma siamo dove volevamo. Gagliardini out? Non cambio" : Ma proprio come crescita di centro sportivo, di prospettive future, di modo di lavorare in un mondo che viaggia veloce. Si cerca di anticipare le richieste e le esigenze. Sono convinto che ci siano ...

Buffon - tentazione Boca Juniors : "Sì - siamo Interessati a Gigi" : Il tecnico degli Xeneizes Schelotto svela: "Il presidente Angelici ha chiesto la sua disponibilità, ma abbiamo concordato con Buffon di riparlarne a fine maggio"

Possiamo vedere nuove Interessanti immagini di Ancestors : A Humankind Odyssey : Patrice Desilets in occasione del Reboot Develop 2018 ci mostra nuove interessanti immagini del nuovo titolo sull'evoluzione umana "Ancestors: A Humankind Odyssey", riporta Eurogamer.Durante la conferenza è stata mostrato un filmato che non poteva essere registrato. Si trattava di un pilot su quanto il titolo potesse offrire, nonché una build pre-alpha.Non è stato mostrato alcuna scena di combattimento, per quanto non si sappia nemmeno se il ...