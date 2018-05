Instagram | le tre novità con le quali il social vuole ‘stravincere’ su tutti gli altri

Vimercate - calci e pugni alla figlia tredicenne per un selfie su Instagram : arrestato : Le avrebbe strappato il piercing dall'ombelico con le tronchesi, botte anche alla moglie che ha chiamato i carabinieri

Instagram : ecco come potrebbe essere il nuovo layout - Gizblog.it : Il nuovo layout è stato avvistato da TechPP ed è strutturato per raggruppamento di foto e video in base alle categorie , fotografia, persone, sport, . Quindi gli utenti potranno trovare rapidamente ...

'Harry Potter' - la reunion di tre star su Instagram : Hermione Granger - Draco Malfoy e Neville Paciock : A sette anni di distanza dall'ultimo capitolo cinematografico di Harry Potter , Tom Felton , 30 anni, , l'interprete di Draco Malfoy, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto che lo ritrae con ...

“Sto male - devo saltare il concerto”. Per la prima volta in vita sua Jovanotti è costretto ad annullare un live per problemi di salute : “Ordine del dottore - mi dispiace” e pubblica questa foto su Instagram. Tantissime le parole di conforto dei suoi fan : “Forza Jova - sei tutti noi” : Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del ...

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P L'articolo I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P proviene da TuttoAndroid.

Un italiano su tre non distingue la pubblicità su Facebook e Instagram : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo la prima edizione dell’anno scorso, anche nel 2018 torna la ricerca della società di analisi Blogmeter che indaga i comportamenti degli italiani su social network e piattaforme di messaggistica istantanea. Come l’anno scorso, lo studio Italiani e Social Media ha preso come riferimento un campione di 1500 persone residenti nel nostro paese tra i 15 e i 64 anni — ...

"Mi sono innamorata di un ragazzo su Instagram" : poi la tremenda scoperta : Jessica non si accorge che il ragazzo di cui si è innamorata su Instagram è in realtà un uomo di 50 anni che adesca ragazze in chat con le foto del figlio. Il servizio de "Le Iene".

Lunghezza Video Storie Instagram : Come Andare Oltre I 15 Secondi : Come caricare Video più lunghi di 15 Secondi nelle Storie di Instagram. Come pubblicare o condividere un Video nelle Instagram Storie con Lunghezza superiore ai 15 Secondi consentiti. Carica un Video lungo nelle Instagram Stories Video lungo nelle Storie di Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi […]

Melissa Satta tra colori e moda mare - strepitosa! Le nuove immagini 'advertising' su Instagram : Un mezzo 'sociale' per diffondere foto e idee, ma anche mantenere un contatto diretto con i propri sostenitori, non solo in Italia ma in tutto il mondo. La pagina Wikipedia di Melissa Satta è tra le ...

Aida Yespica oltre la moda mare - strepitosa! Prende il volo su Instagram : record di followers in vista : 5 Curiosità - Biografia di Aida Yespica Aida Yespica attualmente risiede più frequentemente a Los Angeles, tuttavia per impegni di lavoro continua a girare il mondo toccando diverse località ...

Joan Thiele : il nuovo singolo è 'Polite' - il videoclip registrato in live streaming via Instagram : Ad accompagnare la canozone è in arrivo un videoclip diretto da Federico Brugia girato in live streaming via Instagram dall'Apollo Milano. «Amo questa canzone perché l'ho scritta con un'amica, una ...

Instagram : potremo telefonare e anche videochiamare? : Presto su Instagram potrebbe essere possibile chiacchierate a voce o videochiamarsi. Gli indizi sparsi nel codice Apk delle applicazioni per Android (usiamo il plurale perché quegli indizi sono stati individuati anche dentro Instagram Direct) lascerebbero pensare che il lancio possa essere imminente. File a tema e icone battezzate “call” e “video call” sembrerebbero predisporre un servizio molto simile a quello già disponibile su Snapchat dal ...

Instagram potrebbe lanciare a breve nuove feature per chiamate audio e video : Pare che Instagram si stia preparando a competere con la feature più popolare di Snapchat: ci riferiamo alla possibilità di effettuare chiamate audio e video L'articolo Instagram potrebbe lanciare a breve nuove feature per chiamate audio e video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.