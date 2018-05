Insomniac ha avuto estrema cura dei piccoli dettagli in Marvel' s Spider-Man

eurogamer

(Di giovedì 3 maggio 2018) Sony eGames hanno affidato gran parte del reveal di's-Man alla testata statunitense Game Informer, che dopo aver annunciato la data di lancio del gioco ha pubblicato una serie di rassegne dedicate al gameplay dell'atteso titolo in uscita il 7 settembre 2018 in esclusiva per PlayStation 4.L'ultimo video pubblicato da Game Informer è dedicato ai, le chicche di cui sarà davvero pieno's-Man, come ad esempio l'espressività degli occhi dell'Uomo Ragno o gli effetti sonori che ci avviseranno quando saremo vicini a uno degli obiettivi delle missioni secondarie.Sembra cheabbia davvero riposto un'anche nei più minimi particolari del gioco, in quella che si preannuncia come l'opera magna dello studio di Burbank, California. Che ne pensate del video pubblicato da Game Informer? Farete vostro all'uscita's ...