' Insegnare gli inattuali' | incontro al Disucom

LOMBARDIA. CAMBIAGHI : 'DOTE SPORT' E' MODO MIGLIORE PER Insegnare I VALORI - L'EDUCAZIONE E IL RISPETTO RECIPROCO : ... sottosegretario ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia - la Dote Sport vuole essere un aiuto concreto per garantire ai ragazzi di praticare sport. Ma non solo perche' proprio attraverso la ...

Embraco - la storia di Giovanni a un passo dal licenziamento : “Sono entrato che ero un ragazzino. Ci mandavano a Insegnare agli operai slovacchi” : Giovanni Mancuso è uno dei 497 dipendenti dell’Embraco che rischiano il licenziamento. È entrato in fabbrica a vent’anni, nel 1995 e tra le linee che producono compressori per i frigoriferi ha conosciuto sua moglie. Una storia simile a quella di tanti altri operai che lavorano in questa fabbrica a venti chilometri da Torino. “Facevo parte del ceto medio – racconta Giovanni – non riuscivo a risparmiare, ma con due stipendi in famiglia ...

Consiglio Parrocchiale : ''Pazienza e voglia di perdersi a Insegnare'' : ... di fronte a ragazzi sempre più confusi e disorientati, di fronte a fatti di cronaca che spesso coinvolgono il mondo giovanile, anche purtroppo di recente a livello locale, come genitori, come ...