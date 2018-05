Inquinamento dell' aria | 9 persone su dieci sono esposte

Inquinamento dell’aria - Greenpeace : i dati OMS evidenziano l’importanza di abbandonare i combustibili fossili : L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha diffuso oggi la mappatura dei livelli di Inquinamento nelle città di tutto il mondo, uno studio che rappresenta un chiaro invito ad agire per eliminare la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Si tratta della più completa mappatura dei livelli di Inquinamento delle città a livello globale disponibile ad oggi. “I dati mostrano che la dipendenza dall’energia sporca rappresenta un rischio per ...

Inquinamento acustico : petizione dell'ATA chiede a Berna di agire :

Giornata della Terra - un giorno per curare le ferite del pianeta : quest'anno contro l'Inquinamento da plastica : ... primi passi di una rivoluzione culturale dall'impatto non immediato ma che potrebbe contribuire a cambiare le sorti del mondo. Piccoli gesti, a partire da una temperatura di casa sostenibile, anche ...

Giornata della Terra : “Contro l’Inquinamento da plastica l’Italia all’avanguardia” : “Oggi nel mondo si celebra la 48ª edizione dell’Earth Day, che quest’anno è dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica. Un’emergenza di proporzioni globali: ogni anno sono 8 milioni le tonnellate di plastica che finiscono in mare e a Terra la situazione non è certo migliore. In Italia, come ricorda Legambiente con l’indagine Beach litter, la plastica è il materiale più trovato sulle nostre spiagge: rappresenta l’84% degli oggetti trovati ...

Giornata Mondiale della terra - al via l’edizione 2018 sulla lotta all’Inquinamento da plastica : È dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica l’edizione 2018 della Giornata Mondiale della terra, promossa dall’Onu e celebrata domenica 22 aprile. E mentre sul sito internazionale dell’Earth Day si racconta come il fenomeno “sta avvelenando i nostri oceani e le nostre terre colpendo la vita marina e la nostra salute”, l’immagine più emblematica è quella, diffusa solo una decina di giorni fa, della carcassa di un capodoglio trovato su una ...

Inquinamento - il 95% della popolazione mondiale esposta allo smog : Teleborsa, - Sono circa sette miliardi di persone , oltre il 95% della popolazione mondiale a respirare aria inquinata . Lo rivela un rapporto dell'Health Effects Institute statunitense che si basa su ...

Inquinamento e Alzheimer : primi segni caratteristici della malattia in bambini con meno di un anno di età che vivono nelle megalopoli : I ricercatori dell’University of Montana hanno pubblicato un nuovo studio che svela un aumento dei rischi di Alzheimer e suicidio tra bambini e giovani che vivono in megalopoli inquinate. La Dott.ssa Lilian Calderón-Garcidueñas ha dichiarato che il suo team ha studiato 203 autopsie di residenti di Città del Messico, in un range di età da 11 mesi a 40 anni. La città ospita 24 milioni di persone esposte ogni giorno a concentrazione di polveri ...

E-commerce - così viaggia il sogno dello shopping. Ma anche l'incubo dell'Inquinamento : ... per spostare su rotaia o su nave moltissime merci che viaggiano in Tir, col risultato che 'il numero dei veicoli commerciali impiegati nel mondo è cresciuto del 32 per cento in una dozzina d'anni'. ...

Rivoluzione nel mondo dell'auto : cosa succede se Trump cancella le norme anti-Inquinamento" : Questa legge, contestatissima dai costruttori di tutto il mondo, fu introdotta a inizio 2017 con una specie di bliz dall'EPA, l'Agenzia governativa Usa per la protezione dell'ambiente, d'accordo con ...

La campagna del WWF che mostra i danni dell’Inquinamento : Pensiamo alla barriera corallina, o ai prati che circondano il Monte Bianco. Ci immagineremo uno spettacolo da mozzare il fiato, dove la natura è in grado di superare ogni fantasia e dove i colori di acqua, coralli, fiori e alberi non hanno alcun bisogno di filtri vari ed eventuali per apparire fantastici. Purtroppo, però, spesso non è così. O meglio, non è più così, a causa del progressivo peggioramento delle condizioni ambientali dovuto ...

Inquinamento : la più grande isola galleggiante di rifiuti plastici del mondo ha il doppio delle dimensioni del Texas e pesa 88.000 tonnellate : La più grande isola di rifiuti oceanici del mondo sta crescendo. Nota come Great Pacific Garbage Patch, è una raccolta galleggiante di rifiuti di plastica che si trova tra le Hawaii e la California e che è cresciuta fino a oltre un milione e mezzo di km², ossia il doppio delle dimensioni dell’intero stato del Texas. I venti e le correnti oceaniche convergenti incanalano i rifiuti in una posizione centrale, secondo Laurent Lebreton, autore ...

Stato emergenza per Inquinamento da Pfas deciso dal Governo - Guarda - AMP - e Zanoni - PD - : è fallimento della prova di autonomia della ... : "La decisione di Palazzo Chigi lancia un messaggio chiaro: è il fallimento della politica regionale nella gestione di tutta la questione legata alla contaminazione delle acque chiesti a gran voce da ...

DISCHETTI PLASTICA NEL TIRRENO/ Risolto il mistero dell'Inquinamento sulle spiagge : il guasto del depuratore : Risolto il mistero dei DISCHETTI di PLASTICA approdati a migliaia sulle spiagge campane, laziali e della Toscana meridionale, erano fuoriusciti da un impianto depuratore(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:40:00 GMT)