Ingioiellate fino alla punta del naso

(Di giovedì 3 maggio 2018) La nostra epoca sta vivendo una strana contraddizione estetica: da una parte, la bellezza è una vera e propria ossessione, e dall’altra, la moda ha reso di tendenza una lunga serie di capi e accessori considerati da sempre «brutti». Basti pensare allo sdoganamento del calzino bianco in spugna, ora da portare fieramente in bella vista, o ancora a delle scarpe «tipo Crocs», un tempo rilegate all’utilizzo professionale, riprese in passerella da Christopher Kane e Balenciaga. Il confine tra bello e brutto non è mai stato così sottile, e oltre all’abbigliamento ha investito anche alcuni gioielli per niente… ordinari. LEGGI ANCHEOrecchini, il volto addosso: il best 10 Tra i giovani creativi che stanno contribuendo a invertire e confondere i canoni estetici c’è anche Joanne. T, audace designer di gioielli che ha inaugurato il nasalwear. Sì, dei veri e propri ...