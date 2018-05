Inesauribile Gentilini | a 89 anni si sposa di nuovo e corre alle elezioni

ilgiornale

(Di giovedì 3 maggio 2018). L'ex sindaco di Treviso Giancarlo, noto per le sue uscite sempre fuori dai confini del politicallyct, torna ancora una volta a stupire.Alla tenera età di 89, a soli sei mesi dalla morte della moglie, l'esponente trevigiano della Lega ha deciso di volersire di. "Sono un uomo che non sa stare da solo, meno che mai a questa età", spiega con candore. Le pubblicazioni, che annunciano le nozze dell'ex sindaco con la signora Assunta Maria Pace, di 72, sono già state affisse nel municipio del Comune capoluogo della Marca.La signora Assunta è un'amica di vecchia data, che gli è stata molto vicina negli ultimi, specialmente da quando a ottobre è morta la ex moglie. "Alla morte di mia moglie - spiega- quella signora mi ha dato la possibilità di continuare a vivere, in tutti i sensi. Sono un uomo che non è capace di vivere da ...