India | tempeste di sabbia e fulmini | il bilancio sale a 125 morti 

meteoweb.eu

: India: tempeste di sabbia uccidono 76 persone - tpi : India: tempeste di sabbia uccidono 76 persone - infoitestero : India, tempeste di sabbia nel nord: almeno 98 morti e 143 feriti -VIDEO - infoitestero : India, tempeste di sabbia nel nord: almeno 77 morti e 143 feriti -

(Di giovedì 3 maggio 2018) È salito a 125 morti inildi violentediche si sono abbattuti sul Paese. Lo riferiscono le autorità locali. Muri, alberi e pali dell’elettricità sono stati abbattuti dai forti venti, che spirano a oltre 130 chilometri orari,in Uttar Pradesh, Rajastan e Punjab, nel nord del Paese. Nel sud invece, in Andhra Pradesh, sono stati registrati mercoledì oltre 41mila. In Uttar Pradesh il distretto di Agra, dove si trova il Taj Mahal, è fra i più colpiti, con almeno 43 morti, ma le autorità fanno sapere che il monumento non ha subìto danni. L'articolodi: ila 125Meteo Web.