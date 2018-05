India | tempesta di sabbia e grandine | oltre 90 morti in due stati

India - oltre 70 morti per tempesta pioggia e sabbia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh - in India : Almeno 74 persone sono morte mercoledì notte in una tempesta di sabbia che ha colpito gli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India. BBC dice che ci sono anche decine di feriti. Molte persone sono morte a causa del The post Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India appeared first on Il Post.