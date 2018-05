India | almeno 90 morti per una tempesta di pioggia e sabbia

India : devastante tempesta di sabbia nel Nord del Paese - almeno 80 morti : Piogge torrenziali e una violenta tempesta di sabbia hanno devastato ieri l’Uttar Pradesh e in Rajasthan, in India, provocando la morte di almeno 80 persone e circa 143 feriti: lo riferiscono fonti ufficiali, secondo cui solo nella località di Agra ci sono stati 36 morti confermati. “Altre due persone sono decedute a Saharanpur, una a Bareilly, Rampur, Muradabad“, ha spiegato un alto funzionario del governo locale. Nel ...

Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh - in India : Almeno 74 persone sono morte mercoledì notte in una tempesta di sabbia che ha colpito gli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India. BBC dice che ci sono anche decine di feriti. Molte persone sono morte a causa del The post Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India appeared first on Il Post.

Nuovo orrore in India : bimba di 11 anni stuprata e uccisa - sul corpo aveva almeno 86 ferite : Nuovo orrore in India: bimba di 11 anni stuprata e uccisa, sul corpo aveva almeno 86 ferite La bambina è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere è stato ritrovato vicino a un campo di cricket di Surat.Continua a leggere La bambina è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello […]

Nuovo orrore in India : bimba di 11 anni stuprata e uccisa - sul corpo aveva almeno 86 ferite : La bambina è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere è stato ritrovato vicino a un campo di cricket di Surat.Continua a leggere

Scuolabus carico di bimbi cade in un burrone in India - almeno 30 morti : Scuolabus carico di bimbi cade in un burrone in India, almeno 30 morti Il mezzo ha sbandato finendo in un burrone dopo un volo di circa trenta metri. L’autobus era pieno di bambini di scuola elementare che tornavano a casa dopo la scuola.Continua a leggere Il mezzo ha sbandato finendo in un burrone dopo un […]

Scuolabus carico di bimbi cade in un burrone in India - almeno 30 morti : Il mezzo ha sbandato finendo in un burrone dopo un volo di circa trenta metri. L'autobus era pieno di bambini di scuola elementare che tornavano a casa dopo la scuola.Continua a leggere

Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India : Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico a Malkwal nel nord dell’India. Il pullman aveva in tutto 42 posti e apparteneva a una scuola privata, la Wazir Ram Singh Pathania: 27 delle persone morte erano studenti. La dinamica The post Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India appeared first on Il Post.

Kashmir - giornata di scontri in distretti Indiani : almeno 16 morti : almeno 16 persone sono morte e 50 sono rimaste ferite in una serie di scontri registrati in due distretti dello Stato di Jammu e Kashmir, in India. Gli incidenti più gravi si sono verificati nei villaggi di Dragad e Kachdoora del distretto di Shopian, dove dieci militanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, che a loro volta hanno perso tre uomini. L'altro distretto coinvolto negli scontri a fuoco è stato quello di Anantnag.

India - crolla un hotel nella città di Indore : almeno 10 morti : Indore - È salito ad almeno 10 morti e tre feriti il bilancio del crollo nell'India centrale di un hotel pericolante di quattro piani. Lo rende noto la polizia. I soccorritori, che hanno lavorato ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora India : auto contro hotel - crollo provoca almeno 10 morti (1 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: è morto Luigi De Filippo. India: auto contro hotel, crollo provoca almeno 10 morti. La Juve vola a +4 in classifica. (1 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Almeno 4 persone sono morte nel crollo di un albergo a Indore - in India : La sera di sabato 31 marzo Almeno 4 persone sono morte e molte altre sono state ferite nel crollo di un albergo a Indore, nell’India centrale. Il crollo è avvenuto dopo che un’automobile si è scontrata contro uno dei pilastri The post Almeno 4 persone sono morte nel crollo di un albergo a Indore, in India appeared first on Il Post.

Crolla un hotel nell'India centrale : almeno 10 morti - : I soccorritori hanno estratto vive 10 persone dall'edificio che è Crollato dopo che un'auto ne ha distrutto la parte anteriore. L'albergo era situato nel centro commerciale di Indore, vicino alla ...

India - crollo in un hotel : il bilancio sale ad almeno dieci morti : almeno 10 morti e tre feriti: questo il bilancio del crollo nell'India centrale di un hotel pericolante di quattro piani. Lo rende noto la polizia. I soccorritori, che hanno lavorato tutta la notte ...

India - crollo in un hotel : il bilancio sale ad almeno dieci morti : almeno 10 morti e tre feriti: questo il bilancio del crollo nell'India centrale di un hotel pericolante di quattro piani. Lo rende noto la polizia. I soccorritori, che hanno lavorato tutta la notte con mazze e motoseghe, hanno estratto vive 10 persone dai detriti dell'edificio caduto sabato sera a Indore, nello stato del Madhya Pradesh. Fino a cinque persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.