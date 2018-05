Incendio auto in via Trento Trieste

Altro Incendio sospetto : in fiamme le auto del dipendente di un'azienda di trasporti : BRINDISI - Potrebbe essere di origine dolosa un incendio che intorno alle ore 2,30 della scorsa notte , fra giovedì 26 e venerdì 27 aprile, ha investito due auto appartenenti al dipendente di un'...

Biassono : Incendio alla Cascina Canova - bruciate le auto parcheggiate : I carabinieri stanno indagando sul rogo che nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 aprile, attorno alle 3.15, ha interessato la Cascina Canova in via Madonna delle Nevi. bruciate una decina di auto ...

Galleria chiusa dopo Incendio pullman - code e disagi su autostrada A10 : Galleria chiusa dopo incendio pullman , code e disagi su autostrada A10 Venerdì 20 aprile l'incidente a un autobus che trasportava 30 studenti marchigiani nel tunnel all'altezza di Spotorno, sabato chilometri di file per i vacanzieri diretti nel Ponente ligure Parole chiave: ...

Pub Catanzaro - Incendio doloso al Tonnina’s/ Ultime notizie - morti 2 autori del rogo : “territorio non sicuro” : Catanzaro , incendio doloso nel pub Tonnina’s , due morti : sono loro che hanno dato fuoco al locale? E’ successo nella notte in uno noto locale della città calabrese: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:18:00 GMT)

Catanzaro - Incendio doloso in un pub : i due morti potrebbero essere gli autori : Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa scoppiata nella notte in un pub di Catanzaro Lido, il “Tonninas”, uno dei locali più frequentati nel quartiere costiero del capoluogo calabrese. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime sarebbero le stesse persone che hanno provocato l’incendio. L’ipotesi è che potesse essere un tentativo di estorsione. Le vittime sono due ragazzi di cui la Squadra mobile di ...