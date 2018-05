In arrivo il nuovo album di Briga a due anni da Talento | svelati titolo | copertina e data

'The Handmaid's Tale' rinnovata per la terza stagione - in arrivo un nuovo episodio : 'The Handmaid's Tale', la serie tv targata MGM Television ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood , in italiano ' Il racconto dell'ancella ' , , vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, è ...

Cambiamenti per Nintendo con l'arrivo del nuovo presidente : Con l'arrivo del prossimo presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa, in seguito alle dimissioni di Tatsumi Kimishima che arriveranno a giugno, Nintendo potrebbe apportare qualche modifica al processo di lancio dei propri titoli, riporta Gamingbolt.Il nuovo presidente infatti avrebbe una nuova proposta da mettere in atto. L'intenzione è quella di instaurare un'assemblea di cinque director interni a Nintendo i quali illumineranno le idee per il ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo trailer in arrivo oggi alle 17 : 00 : A sorpresa, Rockstar ha annunciato tramite i propri canali social che un nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 sarà pubblicato mercoledì 2 maggio, alle 17 ore italiane (oggi pomeriggio). Nonostante sia uno dei più attesi del 2018, il gioco non ha ancora mostrato a fondo le sue carte e tutt'ora sappiamo ancora molto poco di questo secondo capitolo.Proprio per questo non possiamo che essere estremamente curiosi di sapere cosa questo trailer #3 ...

Pensioni - il nuovo monito in arrivo dall'UE e le proiezioni per il 2020-2040 Video : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo rapporto redatto dalla Commissione Europea in merita al sistema Pensionistico italiano [Video]. Un comparto che per i tecnici internazionali svolge adeguatamente la necessita' di mantenimento del reddito, ma che risulta inadeguato contro la poverta'. Il monito dei tecnici internazionali si concentra soprattutto per la situazione a rischio con cui dovranno confrontarsi i futuri assegni e per chi si ...

REVISIONE AUTO/ Novità in arrivo - la direttiva UE : il nuovo certificato di circolazione avrà un "giudizio" : Una disposizione UE uguale per tutti i paesi europei obblgia a un nuovo tipo di certificazione di REVISIONE, ecco quali sono i cambiamenti e in che cosa consiste(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:07:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - terza puntata del 30 aprile in diretta : provvedimenti in arrivo e nuovo ambiente nella Casa : Grande Fratello 2018 Dopo la turbolenta settimana appena trascorsa, il Grande Fratello 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della serata. Grande Fratello 2018: le anticipazioni della terza puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.25 circa, Barbara D’Urso conduce la terza ...

L'affascinante Inked si mostra in un nuovo trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam : Inked è un peculiare puzzle-adventure game disegnato a mano che è recentemente arrivato su Steam al prezzo di circa 16€, e per festeggiare il suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer nuovo di zecca che mostra alcuni sketch preliminari e un buon numero di sequenze di gameplay inedito.Il gioco propone una miriade di rompicapi da risolvere ed è realizzato con un avvolgente stile grafico. Saremo l'"Eroe senza nome", impegnato a ...

Ad Amici 2018 cambia TUTTO! Nuovo regolamento in arrivo? Tutte le novità! : Le anticipazioni di Amici 2018 per sabato 5 maggio potrebbero riservare grosse sorprese: la situazione al Serale è in fase stallo, dopo le prime due puntate in cui i professori non hanno avuto pietà di eliminare concorrenti senza farli esibire (Filippo e Daniele) e eliminandone due in una serata sola (Daniele e Sephora), da due settimane non c'è nessun eliminato ad Amici 17. Potrebbe andare avanti così? Difficile da credere, ma sicuramente la ...

Amici 2018/ Alessandra Amoroso lascia il serale : “Finisce qui una bella esperienza…” - nuovo album in arrivo? : Amici 2018, Alessandra Amoroso lascia il serale: “Finisce qui una bella esperienza…”, le parole dell'artista salentina su Instagram e le speranze dei fan, nuovo album in arrivo?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:52:00 GMT)

In arrivo il nuovo album di Claudio Baglioni - registrazioni finite per Duello atteso in autunno : Il nuovo album di Claudio Baglioni sta per arrivare. L'artista ha infatti terminato le registrazioni della sua prossima espressione discografica che potrebbe arrivare già in autunno, nel corso del tour che ha organizzato per i suoi primi 50 anni di carriera. Duello è il titolo scelto per l'album di inediti che segue il rilascio di Al Centro, nel quale l'artista romano ha voluto racchiudere tutti i suoi più grandi successi, pronti da portare ...

LORENZO FRAGOLA/ Esce il nuovo disco “Bengala” : “Non è un punto d'arrivo ma un percorso” : Oggi, venerdì 27 aprile, Esce "Bengala" il terzo disco di LORENZO FRAGOLA. Il giovane catanese cambia direzione dopo la vittoria a X Factor e due Festival di Sanremo.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Demi Lovato : in arrivo un nuovo singolo insieme ai Clean Bandit : Dovrebbe uscire il 26 maggio The post Demi Lovato: in arrivo un nuovo singolo insieme ai Clean Bandit appeared first on News Mtv Italia.

Suits 8 annuncia l’arrivo di un nuovo avvocato (VIDEO) : Suits 8 ha appena rilasciato il promo della sua nuova stagione. Il debutto avverrà il prossimo luglio sull’emittente USA e ci rivelerà che cosa accadrà ai nostri protagonisti. Con l’uscita di scena di due icone della serie Tv, Suits 8 è pronto a scendere in campo con l’attrice Katherine Heigl. Sarà lei il nuovo avvocato da cui Harvey si dovrà guardare le spalle. Il promo dell’ottava stagione ci svela infatti che fra i due ...

In arrivo Italiana di J-Ax e Fedez - il nuovo singolo prima del concerto La Finale a San Siro : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo estivo, in arrivo il 4 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il singolo Italiana di J-Ax e Fedez chiude il cerchio dei grandi successi collezionati dai due rapper nel corso degli ultimi anni con il progetto discografico Comunisti col Rolex, triplo disco di platino: si tratta del loro ultimo singolo insieme, dopodiché proseguiranno in solitaria. Ma non prima del ...