Imprese e business plan | all’Unicusano seminario per maturandi

Imprese : fotografia - a Milano metà del business nazionale di settore : Milano , 23 apr. (AdnKronos) – fotografia , un’impresa da giovani. Tra arte, commercio al dettaglio e ingrosso, tecnologia e immagine, quasi una nuova impresa su due nata nel 2017, il 48% a Milano (28 su 58), il 47% in Lombardia (84 su 180) e il 43% in Italia (417 su 973) è giovane contro un peso che considerando le Imprese attive nel settore è rispettivamente del 8%, 9% e 10%. E’ quanto emerge da un’elaborazione della ...

Imprese : fotografia - a Milano metà del business nazionale di settore : Milano , 23 apr. (AdnKronos) - fotografia , un’impresa da giovani. Tra arte, commercio al dettaglio e ingrosso, tecnologia e immagine, quasi una nuova impresa su due nata nel 2017, il 48% a Milano (28 su 58), il 47% in Lombardia (84 su 180) e il 43% in Italia (417 su 973) è giovane contro un peso che

Les Italian Business Oscars. Premiate le Imprese italiane che lavorano in Tunisia : Sono parte del nostro sistema diplomatico. I facitori della "diplomazia degli affari". In questa definizione non c'è nulla di negativo, o di riduttivo, perché la Tunisia, un popolo giovane che si batte per consolidare una giovane democrazia, crescita è diritti o marciano assieme o perdono assieme. E per vincere la sfida dello sviluppo, la cooperazione Italiana, nel suo fecondo mix tra pubblico e privato, ha un ruolo di primo ...