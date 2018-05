ilfattoquotidiano

: Il “Titanic” di Parsi: “Andiamo verso un iceberg, ma l’Ue può salvarci se smette di precarizzare il lavoro e ridurr… - Cascavel47 : Il “Titanic” di Parsi: “Andiamo verso un iceberg, ma l’Ue può salvarci se smette di precarizzare il lavoro e ridurr… - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - fattoquotidiano : Il “Titanic” di Parsi: “Andiamo verso un iceberg, ma l’Ue può salvarci se smette di precarizzare il lavoro e ridurr… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Procediamo spediti e nonostante la nebbia vediamo chiaramente il gigantescoche si staglia lungo la nostra rotta. Ma, come il capitano che nella canzone di De Gregori tranquillizzava il suo mozzo, le classi dirigenti continuano a darci pacche sulle spalle per convincerci del fatto che tutto va bene. Si intitola Titanic l’ultimo libro di Vittorio Emanuele, professore ordinario di Relazioni Internazionali nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. Lo ha scritto, racconta, per tentare di dare una sveglia a tutti i mozzi che si accontentano degli inviti ad andare “avanti tranquillamente” e per stimolare un dibattito in grado di partorire un “paradigma nuovo” che possa scardinare quella corrente dominante di idee – basate sul capitalismo finanziario fine a se stesso – lungo la ...