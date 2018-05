Il solito Ibrahimovic | “ho rifiutato 100 milioni dalla Cina | valgo molto di più”

calcioweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) L’attaccante Zlatansempre più grande protagonista con la maglia dei L.A. Galaxy, lo svedese ha rinunciato anche alla possibilità di disputare i mondiali in Russia, nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa, ilsvela un retroscena intervistatoCBS: “Avevo ricevuto molte offerte, una di esse provenivadove mi hanno offerto 100di dollari. Ma hoperché sentivo che il mio destino era Los Angeles, la mia sfida era Los Angeles e conquisterò Los Angeles. Chiunque avrebbe accettato quell’offerta? Il denaro non è importante,denaro lo è. E quella cifra non era sufficiente”. L'articolo Il: “ho100di più” CalcioWeb.