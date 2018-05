Il sesso non mi bastava mai | madre di tre figli racconta la sua dipendenza

Se Dici sesso : il Dr. Roberto Genoni ci parla degli errori da non fare con il preservativo : ... il nuovo show dove parlare di Sesso e sessualità in libertà, in onda dal lunedì al venerdì , alle 14.10 su MTV , Sky 133 , e in streaming su NOW TV. Un gruppo di ragazzi e ragazze proprio come te,...

“sesso 5 volte al giorno - non mi bastava mai”. La confessione (in lacrime) di Rebecca - mamma di 3 bambini - alle prese con un problema imbarazzante che le ha distrutto la vita : la continua voglia. Sì - lacrime : ecco perché succedeva : Una malattia vera e propria, sulla quale però ancora oggi regna molta confusione e tanti, troppi luoghi comuni, ignorando la situazione che chi ne soffre si trova realmente a vivere. Proprio per fare chiarezza su una problematica ancora circondata da troppa superficialità e ironia, questa donna di 37 anni ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare agli utenti la sua lunga battaglia contro la dipendenza da sesso, un lato oscuro che ha ...

L'assessore Lemmetti : 'Niente premi ai dirigenti che non utilizzano i fondi' : Assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, il Comune di Roma nel 2017 non ha speso più di mezzo miliardo di euro. Fondi bloccati per le buche, il verde, i servizi, le scuole e i trasporti. Visto come si ...

Se Dici sesso : il Dr. Roberto Genoni ci parla del corteggiamento : ... dal lunedì al venerdì alle 14:10 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV, lo show dove il Sesso non è un tabù , ma un argomento su cui discutere e confrontarsi. Anche il Dr. Roberto Genoni di ...

Spiagge : assessore Veneto - Regione continua ad investire ma canoni li introita lo stato : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) - Nelle scorse settimane sono iniziati gli interventi di ripascimento sul litorale jesolano, per i quali la Regione Veneto ha impegnato 770.000 euro: serviranno al dragaggio della foce del Sile con la rifioritura di quattro pennelli in roccia. Lo ha sottolineato l’assess

Spiagge : assessore Veneto - Regione continua ad investire ma canoni li introita lo stato : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) – Nelle scorse settimane sono iniziati gli interventi di ripascimento sul litorale jesolano, per i quali la Regione Veneto ha impegnato 770.000 euro: serviranno al dragaggio della foce del Sile con la rifioritura di quattro pennelli in roccia. Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin effettuando oggi un sopralluogo ai cantieri in cui sono in ...

Donne - sesso e contraccezione d'emergenza : il 70% non ha idee chiare : Le Donne italiane sono consapevoli dell’esistenza della contraccezione d’emergenza, ma in poche sanno della pillola dei cinque giorni dopo

CAPUA " Bilancio - Ricci accende la discussione : spero non sia l'ennesimo mercato di assessori a unire la maggioranza : Quindi la fotografia dell'Amministrazione Centore è chiara così come è chiara la geografia politica dei suoi Consiglieri, come sono altrettanto chiare le condotte di ogni singolo Consigliere in ...

“Abbiamo 53 anni di differenza. E ci amiamo alla follia” : la coppia più “discussa al mondo”. Lui 19enne - lei già nonna. Una storia “impossibile” ricca di dettagli inverosimili (sì - si parla anche di sesso) : A leggerla così la loro storia sembra quella di tanti altri. Un incontro fortuito, tramite amici in comune, avvenuto al tavolo di una pizzeria. E il colpo di fulmine scattato subito, che li ha portati di lì a poco a iniziare una vera e propria frequentazione e poi una storia d’amore ufficializzata tra lo stupore di tutti. Sì perché nonostante la bontà dei loro sentimenti, sono in pochi a non sgranare gli occhi di fronte a Gary ...

“Aria nei genitali”. sesso - 7 cose da fare dopo. Quando hai fatto l’amore - compi queste azioni (facili ma non banali) e niente sarà più come prima. I segreti di una guru che ti cambiano la vita : Parliamo di Sesso. Sì, parliamone. Ci pare una vita che non lo facciamo ma non è poi così tanto. E poi non avete letto i risultati di quella ricerca americana secondo la quale a una coppia veramente felice basterebbe fare Sesso una volta a settimana. Non lo sapevate e credevate che servisse farlo una volta al giorno? Beh, questi risultati sono confortanti anche perché chi cavolo ha tempo di fare Sesso una volta al giorno? Comunque, meno male la ...

Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali. Nel triennio successivo all’entrata in vigore della liberalizzazione (2012-2015) si sono registrate circa 74.000 chiusure di piccole e medie imprese commerciali, mentre c’è stato un spostamento del 3,3 per cento ...

Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali. Nel triennio successivo all’entrata in vigore della liberalizzazione (2012-2015) si son

Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) - "La Regione del Veneto non intende restare in posizione di attesa per quanto riguarda la modifica della disciplina statale degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali". Dopo aver chiesto nelle scorse settimane un atto di impegno in questo senso

Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – “La Regione del Veneto non intende restare in posizione di attesa per quanto riguarda la modifica della disciplina statale degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali”. Dopo aver chiesto nelle scorse settimane un atto di impegno in questo senso a tutti i parlamentari veneti eletti dopo la recente tornata elettorale, l’assessore regionale allo sviluppo economico e al ...